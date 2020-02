Hobbyist werkt aan nvme-adapter voor ThinkPad-laptops met ExpressCard

Een Amerikaan wil een nvme-adapter maken voor Thinkpad-laptops waar een ExpressCard in past. Op Indiegogo heeft hij daarvoor het benodigde geld opgehaald. De adapter moet 32 euro gaan kosten en in juni uitkomen.

De adapter is bedoeld voor Lenovo ThinkPad-laptops van de periode tussen 2009 en 2013. In dergelijke laptops zit vaak een ExpressCard-sleuf, een uitbreidingsslot dat werkt met de pci-e-interface. Lenovo ontwikkelde daar eigen uitbreidingen voor, zoals een ssd, externe gpu en 4g-modem, maar dergelijke accessoires zijn duur en inmiddels niet of nauwelijks meer te koop.

Met de adapter kunnen gebruikers iedere nvme-ssd van het m2-2242-formaat in een ExpressCard-sleuf van een ThinkPad-laptop plaatsen. Alex West, de bedenker, heeft een vroeg prototype gemaakt om de werking aan te tonen, maar fysiek past dat exemplaar nog niet in de sleuf. West heeft een passend exemplaar ontworpen en geld ingezameld om dat te maken.

De adapter is geschikt voor het ExpressCard 34 en 54. Bij laatstgenoemde, een sleuf van 54mm breed, blijft er wel wat lege ruimte over. Iedere nvme-ssd kan gebruikt worden, de snelheid is volgens West in de praktijk beperkt tot zo'n 500MB/s. Dat komt door de interface die gebruikmaakt van een enkele pci-e 2.0-lane. Bij oudere ThinkPad-modellen zoals de T401, X201 en ouder, is de snelheid maximaal 250MB/s omdat hier nog pci-e 1.1 wordt gebruikt.

De Indiegogo-campagne van West heeft op het moment van schrijven 6235 euro opgeleverd. Zijn doel was om minimaal 1264 euro op te halen. Als alles volgens de planning verloopt, krijgen mensen die het project steunen in juni hun adapter thuisgestuurd.