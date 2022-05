Afbeelding toont Lenovo ThinkBook Plus 17 met tweede scherm naast toetsenbord

Er is een afbeelding online verschenen van een Lenovo-laptop met een breedbeeldscherm en een tweede schermpje naast het toetsenbord. Dat tweede schermpje lijkt bedoeld te zijn om op te tekenen met een stylus.

Het gaat om een 17"-versie van de Lenovo ThinkBook Plus, claimt leaker Evan Blass, die de afbeelding op zijn Twitter-account @evleaks heeft gezet. Het getoonde plaatje heeft een lage resolutie en meer technische details geeft Blass niet. De laptop heeft een opvallend brede schermverhouding; het lijkt om een 19:9-scherm te gaan. Die schermverhouding is ook in gebruik bij smartphones, maar nog niet bij laptops. Het tweede scherm heeft op het oog een meer reguliere beeldschermverhouding, maar is in staande oriëntatie geïntegreerd in het ontwerp.

Eerdere uitvoeringen van de Lenovo ThinkBook Plus waren kleinere 13"-laptops met een regulier schermformaat, met een E Ink-scherm op de bovenkant van de behuizing. Begin dit jaar introduceerde Lenovo de ThinkBook Plus Gen 2, met een 12"-scherm van elektronische inkt. Lenovo heeft zelf nog niets bekendgemaakt over een ThinkBook Plus 17. Of en wanneer de fabrikant het product gaat aankondigen, is nog niet bekend.