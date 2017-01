Door Jurian Ubachs, maandag 30 januari 2017 18:00, 9 reacties • Feedback

Terwijl Killzone: Shadow Fall nog volop in ontwikkeling was, keek de studioleiding van Guerrilla Games naar nieuwe projecten. De first person shooter-serie bracht Guerrilla Games succes. Sinds de release van de eerste Killzone-game in 2004 begon de Amsterdamse studio zich steeds meer te profileren als een van de belangrijkste ontwikkelstudio's van Sony Computer Entertainment. Killzone: Shadow Fall was dé launch-game bij de introductie van de PlayStation 4. En toen? Toen kondigde Guerrilla ineens een heel andere game aan. Tijdens de E3 van 2015 onthulde de studio Horizon Zero Dawn, een action-rpg met een open wereld.

Dat die game de potentie lijkt te hebben om een van de beste games van 2017 te worden, stond na de afgelopen E3 eigenlijk al vast. We speelden destijds een kort stukje in een afgesloten demo-omgeving, waarbij de nadruk lag op interactie met de diverse machines. We leerden ze te analyseren, bevechten en zelfs over te nemen, waarbij ze soms bereden kunnen worden. Dat alles gebeurde echter in een losstaand speelterreintje, zonder dat er enige context, oorzaak of gevolg aan vastzat. Met de speelsessie die we onlangs op het kantoor van Guerrilla Games in Amsterdam kregen aangeboden, was dat wel anders: liefst vier uur konden we ons wagen aan diverse quests en bezochten we verschillende gebieden van Horizon Zero Dawn.

Ook zagen we tijdens de laatste twee E3's waar Horizon audiovisueel toe in staat zou kunnen zijn. De beelden maakten indruk, en de wetenschap dat Horizon Zero Dawn zal profiteren van de verbeterde hardware die de PlayStation 4 Pro met zich meebrengt, biedt extra reden voor optimisme. Bij de introductie van de PS4 Pro bleef nog veel onduidelijk over het profijt dat games precies van de nieuwe hardware hebben. Zo niet bij Guerrilla Games; directeur Hermen Hulst is van het begin af aan duidelijk geweest over het feit dat Horizon er met een PS4 Pro mooier uit zal zien. Mensen met een 4k-televisie zullen profiteren van de hogere resolutie en hdr, en doordat de resolutie voor full hd-televisies zal worden teruggeschaald, zou Horizon op zulke toestellen een zeer hoog niveau van anti-aliasing moeten kunnen laten zien. Goed nieuws voor elke gamer met een PS4 Pro dus.

Of dat tussen de regels door betekent dat de game er minder mooi uit zal zien op een 'gewone' PlayStation 4, is nog even de vraag. Die vergelijking hebben we nu uiteraard nog niet kunnen maken, maar we zijn zeker van plan om dat nog te gaan doen. Zodra we zelf beschikken over de game, zullen we proberen een vergelijking te maken: welke technische verschillen doen zich voor als je Horizon Zero Dawn achtereenvolgens op een PS4 en een PS4 Pro speelt? Dat is dus nog even van latere zorg. Hoog tijd om eerst eens te zien wat de action-rpg als game biedt.