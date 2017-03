Door Olaf van Miltenburg, donderdag 16 maart 2017 18:01, 15 reacties • Feedback

Sony heeft Horizon Zero Dawn van Guerrilla Games sinds de verkoopstart 28 februari 2,6 miljoen keer over de toonbank zien gaan. Daarmee gaat het om een verkooprecord wat betreft het debuut van een nieuwe PS4-exclusive. Guerilla gaat het verhaal uitbreiden.

Bij het meten van de verkoop van 2,6 miljoen exemplaren van Horizon Zero Dawn zijn zowel blu-ray's als downloads uit de PlayStation Store meegeteld, in de periode van 28 februari tot en met 13 maart. Inmiddels zijn er dus al meer stuks verkocht. Naast de beste introductie van een first party-titel voor de PS4 gaat het om het succesvolste debuut van een Guerrilla-game tot nu toe, meldt de Nederlandse gamestudio.

"Dit is nog maar het begin van het verhaal van Aloy en onze ontdekking van de wereld van Horizon Zero Dawn", zegt managing director bij Guerrilla Hermen Hulst. "Het team is al hard aan het werk om een uitbreiding van het verhaal te maken." Horizon Zero Dawn is een openwereld-action/adventure-rpg en draait om het jagersmeisje Aloy. Tweakers publiceerde een uitgebreide review van het spel.