We moeten er nog een kleine tien jaar op wachten, maar dan zal op de Canarische Eilanden de European Solar Telescope in gebruik worden genomen. Deze Europese telescoop is niet bedoeld om verre sterrenstelsels te onderzoeken, maar zal zich uitsluitend op de zon richten. Onze nabije ster herbergt nog genoeg geheimen die wetenschappers willen ontrafelen en daar gaat de primaire spiegel met een diameter van 4,2 meter bij helpen. De veel kleinere secundaire spiegel is echter minstens zo belangrijk en interessant, mede omdat hij over zeer geavanceerde technologie zal beschikken waardoor hij continu tot op het kleinste niveau van vorm kan veranderen.

De grote, primaire spiegel van de EST is cruciaal voor het opvangen van zoveel mogelijk licht en het zichtbaar maken van zoveel mogelijk details van de zon. Dat de EST een aardse telescoop is, brengt echter een probleem met zich mee. Omdat hij niet zoals de Hubble-telescoop in een baan om de aarde wordt geplaatst, zit de aardse atmosfeer in de weg. Die werkt als een soort troebele lens. Het mechanisme om te corrigeren voor de vervormende werking van onze atmosfeer wordt onderdeel van de secundaire spiegel. Die correctie zal duizenden keren per seconde plaatsvinden.