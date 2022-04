Raspberry Pi-stichting start bulkverkoop microcontroller aan fabrikanten

De Raspberry Pi-stichting heeft een webwinkel geopend voor de bulkverkoop van microcontrollers aan bedrijven. Volgens de stichting zijn andere microcontrollers door de chiptekorten slecht verkrijgbaar. Bedrijven kunnen de RP2040 gebruiken om eigen hardware te maken.

Volgens de Raspberry-stichting komen er soms verzoeken binnen voor het leveren van duizenden chips. Bedrijven die dergelijke grote aantallen van de microcontroller kunnen kopen, kunnen dat voortaan direct via de stichting doen. Daarvoor is een webshop geopend die de RP2040 op rollen aanbiedt. De prijs per chip is 0,8 dollar bij 500 stuks en 0,7 dollar bij afname van 3400 stuks.

Sinds juni vorig jaar verkoopt de Raspberry Pi-stichting de RP2040-microcontroller los voor 1 dollar per stuk. Die verkoop verloopt via de gebruikelijke verkoopkanalen van de stichting. Dat zijn winkels en webshops die direct aan consumenten leveren. De stichting leverde de microcontrollers al in bulk aan hardwarefabrikanten, maar dat gebeurde alleen op afspraak. De nieuwe webwinkel moet het makkelijker maken voor nieuwe partijen om aan microcontrollers te komen.

Volgens de Raspberry-stichting zijn veel andere microcontrollers door de chiptekorten slecht verkrijgbaar. De RP2040 wordt gemaakt op de 40LP-node van TSMC. Voor een microcontroller is dat een relatief modern procedé. De chips hebben per stuk een oppervlak van 2mm², waardoor er zo'n 21.000 stuks op een 300mm-wafer passen. De stichting zegt genoeg wafers gereserveerd te hebben om 20 miljoen microcontrollers te kunnen produceren en er is meer capaciteit op komst.

De RP2040 zit ook op de Raspberry Pi Pico, die begin vorig jaar verscheen. Die complete module kost 4,50 euro. De microcontroller bestaat uit twee Arm Cortex-M0+-cores met een kloksnelheid van 133MHz en 264 kilobyte aan geheugen. De volledige soc zit in een QFN56-package van 7x7mm.