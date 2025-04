Rechtbank verklaart Renewd failliet

De rechtbank in Utrecht heeft Renewd failliet verklaard. Het bedrijf had vorige week al uitstel van betaling aangevraagd.

De rechtbank in Utrecht verklaarde Renewd en moederbedrijf Dignitas Distribution maandag failliet, blijkt op Rechtspraak.nl. Het bedrijf handelde ook onder de naam YourMacStore. Het was vorige week duidelijk dat het bedrijf in problemen zat toen het uitstel van betaling aanvroeg. Naar eigen zeggen prefereert het bedrijf een doorstart, maar het is niet duidelijk in hoeverre hier mogelijkheden voor zijn. Renewd laat niet weten wat de oorzaak van de huidige situatie is. Renewd is een Nederlandse verkoper van opgeknapte consumentenelektronica. Het bedrijf laat tweedehandssmartphones, -laptops, -smartwatches en -tablets controleren, schoonmaken en eventueel repareren, waarna de toestellen onder nieuwe garantievoorwaarden doorverkocht worden.