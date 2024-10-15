VoetbalTV eist schadevergoeding van Autoriteit Persoonsgegevens

VoetbalTV eist een schadevergoeding van de Autoriteit Persoonsgegevens omdat de privacywaakhond onterecht zou hebben opgetreden tegen uitzendingen van amateurvoetbalwedstrijden.

Het conflict vindt zijn oorsprong in 2018, toen VoetbalTV werd opgericht door een samenwerking tussen tv-zender Talpa en de KNVB om amateurvoetbalwedstrijden via internet uit te zenden. De AP verbood de activiteiten vanwege vermeende privacyschendingen en legde een boete op van 575.000 euro. Deze boete werd later door de rechtbank Utrecht nietig verklaard, en ook de Raad van State tikte de toezichthouder op de vingers. Hoewel VoetbalTV in 2020 faillissement aanvroeg, hebben Talpa en de KNVB het bedrijf inmiddels uit de schulden gehaald. Dit maakt de weg vrij voor de huidige schadeclaim. De exacte hoogte van de gevorderde schadevergoeding is nog niet bekend, maar zou in de miljoenen euro's kunnen lopen. Dat bericht Netkwesties.nl, dat met een 'betrokkene' sprak. Of VoetbalTV zijn activiteiten zal hervatten, is nog onduidelijk.