VoetbalTV eist schadevergoeding van Autoriteit Persoonsgegevens

VoetbalTV eist een schadevergoeding van de Autoriteit Persoonsgegevens omdat de privacywaakhond onterecht zou hebben opgetreden tegen uitzendingen van amateurvoetbalwedstrijden.

Het conflict vindt zijn oorsprong in 2018, toen VoetbalTV werd opgericht door een samenwerking tussen tv-zender Talpa en de KNVB om amateurvoetbalwedstrijden via internet uit te zenden. De AP verbood de activiteiten vanwege vermeende privacyschendingen en legde een boete op van 575.000 euro. Deze boete werd later door de rechtbank Utrecht nietig verklaard, en ook de Raad van State tikte de toezichthouder op de vingers. Hoewel VoetbalTV in 2020 faillissement aanvroeg, hebben Talpa en de KNVB het bedrijf inmiddels uit de schulden gehaald. Dit maakt de weg vrij voor de huidige schadeclaim. De exacte hoogte van de gevorderde schadevergoeding is nog niet bekend, maar zou in de miljoenen euro's kunnen lopen. Dat bericht Netkwesties.nl, dat met een 'betrokkene' sprak. Of VoetbalTV zijn activiteiten zal hervatten, is nog onduidelijk.

Door Andrei Stiru

Redacteur

Feedback • 15-10-2024 08:16
58 • submitter: bartvb

15-10-2024 • 08:16

58

Submitter: bartvb

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Reacties (58)

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mphilipp 15 oktober 2024 10:13
Ik begrijp dit niet zo goed. Ze hebben het over privacyschending, dus dan gaat het over de namen van de spelers en de beelden. Het uitzenden van sportwedstrijden is toch journalistiek? En wat als de plaatselijke krant verslag doet van een wedstrijd met foto's, is dat dan ook privacyschending? Of als ik langs de kant sta te filmen en dat op Facebook oid zet?

Volgens mij slaan we soms een beetje door met privacy...
Arnoud Engelfriet @mphilipp15 oktober 2024 11:16
Ik begreep het ook al niet zo goed. De AP heeft een wat beperkte definitie van 'journalistiek' als ik zo de stukken lees. Maar de kern is dat ze het hebben afgewezen op het argument "dit is puur commercieel", zeg maar net zoals RTL Nieuws geen journalistiek is omdat het een commerciële zender is en er advertenties omheen zitten. Het Hof van Justitie heeft nu (in een andere context) gezegd dat dat geen argument is, dat je echt een afweging van belangen moet doen.
WouterL @mphilipp15 oktober 2024 11:31
Nou ja, nee, althans volgens de AP niet:

''Om onder de journalistieke uitzondering te vallen, moet er sprake zijn van een journalistieke activiteit. Dit is een activiteit die als enig doel heeft om informatie, meningen of ideeën aan het publiek bekend te maken. Het maakt daarbij niet uit welk medium wordt gebruikt.''


Let op, deze visie wijkt trouwens af van de visie van het HvJ-EU omtrent de term 'journalistiek'.
Het zal niet de eerste keer zijn dat de AP een ietswat eigenwijze opvatting heeft ;)

Overigens moet je onder de journalistieke exceptie nog steeds een verwerkingsgrondslag aanvoeren, wat in casu natuurlijk dan het gerechtvaardigd belang zou zijn. Hetgeen de AP dus geen goede uitleg vond.

[Reactie gewijzigd door WouterL op 15 oktober 2024 11:32]

wiseger
@mphilipp15 oktober 2024 10:29
Geen namen, in het amateur voetbal hebben de spelers alleen een rugnummer. Het gaat puur om de beelden van voetballende kinderen. Uitgezonden via een gesloten platform.

Het idee was dat het leuk voor de familie zou zijn om thuis te kijken. Met de beelden van de volautomatische camera palen zou er dan thuis gestreamd kunnen worden naar zeer kleine kijkers aantallen.

Het idee voor de Mol was dat vele kleintjes maken een grote dus genoeg kijkers om wat te verdienen aan commercials.
HansvDr @wiseger15 oktober 2024 14:06
Het is er gewoon alleen niet VoetbalTV. Bijvoorbeeld: https://www.usportfor.com/
mphilipp @wiseger15 oktober 2024 10:48
Nou, dan snap ik het nog minder...
Het gaat denk ik om de naam de Mol, waar mensen dan weer een aversie tegen hebben omdat ie stinkend rijk is. De andere partij, de KNVB, wordt voor het gemak vergeten. Die krijgen ook een hap geld uit de inkomsten van deze streamingdienst. En daar wordt het voetbal ook weer van betaald.

Nogmaals: soms slaan we een beetje door met die privacy. Als je privacy wilt, moet je je vooral niet in de openbare ruimte begeven.
prutsger @mphilipp16 oktober 2024 11:09
Nogmaals: soms slaan we een beetje door met die privacy. Als je privacy wilt, moet je je vooral niet in de openbare ruimte begeven.
En dat mag hier niet opgaan vind ik, kinderen moeten gewoon kunnen sporten (vinden we maatschappelijk ook belangrijk!) zonder druk van camera's of angst dat ze (in een opwelling) een domme overtreding begaan die iedereen online mee kan kijken. En misschien nog andere gevolgen dan een bestraffing op het veld krijgen. Het sportveld hoort een veilige leeromgeving voor kinderen te zijn.
mphilipp @prutsger16 oktober 2024 11:23
Dat bedoel ik met tever doorslaan. Langs de lijn lurkt het grootste gevaar: ouders die denken dat hun kind Cruijff is en staan te schelden tegen (andere) kinderen of ouders van kinderen (die ook staan te schelden). Bovendien wordt er zat gefilmd door de toeschouwers en op youtube/insta/tiktok gezet. Voor je het weet ben je een meme.... :+
Ik denk niet dat die kinderen er op die manier over nadenken en er zo mee wordt omgegaan. En als ze iemand de kop in elkaar slaan, ben ik blij dat er een camera op staat. Valt er in ieder geval weinig te ontkennen.
Dekar 15 oktober 2024 08:25
Volgens mij was het grootste argument van het AP het gerechtvaardigd belang. Het commerciële gewin voor Talpa dat de beelden wilde gaan gebruiken voor TV programmas zonder toestemming van de voetballers.
De hele definitie van dat stukje 'gerechtvaardigd belang' wordt nu steeds duidelijker. Maar dat een bedrijf persoonsgegevens mag gebruiken louter voor commerciële doeleinden lijkt me niet ideaal voor onze privacy.
BigSmurf @Dekar15 oktober 2024 09:03
Ik heb onderstaande toendertijd onder het artikel over de "onterechte" boete genoemd, even een kopie (uit gemak).

Het lijkt nu net alsof VoetbalTV onterecht failliet gegaan is en helemaal binnen de wet opereerde. Dat kun je op basis van deze uitspraak in mijn ogen niet zeggen. De uitspraak zegt dat VoetbalTV niet onrechtmatig handelde op basis van de eerste stap in de toetsing gerechtvaardigd belang. Daarbij slaat de rechter vooral de AP om de oren qua normuitleg gerechtvaardigd belang en de kwaliteit van het onderzoek wat is gedaan, gecombineerd met de doorlooptijd (wat ongetwijfeld komt door capaciteitsproblemen, niet door onwil). Op de normuitleg gerechtvaardigd belang was sowieso al best wel wat kritiek (voorbeeld), dus op zich is het goed dat de rechter hier wat over roept.

Echter, al zou VoetbalTV wel een gerechtvaardigd belang hebben (gehad), dan krijg je daarna altijd nog een noodzakelijkheidstoets (stap 2) en een belangenafweging (stap 3), maar bij die stappen is de AP niet eens gekomen, want ze hebben het simpelweg op stap 1 al afgewezen. Ik kan me voorstellen dat als er afdoende vervolgonderzoek naar was gedaan, het op stap 2 of 3 alsnog gekomen was tot een conclusie dat VoetbalTV (in de huidige vorm) niet mag. Bijvoorbeeld omdat het opnames maakt van minderjarigen, of omdat het gebruik door amateurverenigingen voor trainingsdoeleinden prima is, maar dat die beelden daarvoor helemaal niet openbaar hoeven te worden vertoond, want dat is een (in mijn ogen) zuiver commercieel belang van VoetbalTV en Talpa. Maar tot dat punt zijn we dus niet gekomen, en de AP heeft ook nog eens de beslissing gemaakt om direct met een boete te dreigen.

Ergo: de AP slaat hier een enorme flater, maar dat VoetbalTV onterecht failliet is gegaan kan op basis van deze uitspraak eigenlijk niet worden gesteld. Zonde, want dit had in z'n geheel veel betere jurisprudentie op kunnen leveren.

In de tussentijd zijn we natuurlijk ook alweer een tijd verder, heeft het hof recent een uitspraak gedaan over gerechtvaardigd belang (nieuws: EU-Hof: data doorverkopen is onder privacywet soms toegestaan) en is er meer andere jurisprudentie. Ik ben benieuwd hoe dit voortslepende gedoe uiteindelijk uitpakt.
J_van_Ekris @BigSmurf15 oktober 2024 09:39
Ik denk, op basis van deze casus en de zojuist teruggewezen KNLTB boete, ze gewoon niet bij punt 1 hadden moeten stoppen, maar ook punten 2 en 3 moeten meenemen (als dit al te rechtvaardigen was, dan heeft u ook nog deze overtredingen). In mijn beleving heeft men te eenvoudig geroepen dat het niet te rechtvaardigen was, en daarmee punt uit.

Onderbezetting van de AP kan daaraan bijdragen, maar je kunt maar beter een goede hitting-rate hebben. Nu loop je het risico dat iedereen een zaak begint omdat de AP een (onterechte????) naam krijgt te snel te straffen en dat de rechter de boete wel weer terugdraait.
The Lord @BigSmurf15 oktober 2024 10:33
Lijkt mij, na volledige beoordeling op alle punten, dat gerechtvaardigd belang geen stand houdt, omdat je 'geen competitie kan spelen' zonder KNVB lid te zijn. Er is simpelweg geen echte 'vrije keus' wat dat betreft.

Maar als je de privacy stukken van de KNVB en de partij achter 'voetbal NL app' leest springen de tranen je toch al in de ogen. Mij lijkt dus de kans dat de KNVB in deze zaak voor haar leden gaat staan eerlijk gezegd nihil.

Persoonlijk vind ik het te bizar voor woorden dat je als bond zo slecht met je leden omspringt aangezien de bond bestaat bij de gratie van die leden. Maar goed, dat is in het verleden al vaker gebeurt met als resultaat dat voor een bepaalde tijd de leden sterk benadeeld worden door bijvoorbeeld versnippering van een competitie. Vaak met als gevolg dat de oorspronkelijke bond volledig bakzeil haalt of onbeduidend genoeg is geworden om op te heffen.
tunnelforce1 @The Lord15 oktober 2024 12:31
Jammer dat jullie alleen kijken naar de negatieve effecten.

Het zou een stuk beter zijn als je de negatieve effecten afzet tegen de vele positieve effecten...
Zoals bijvoorbeel meer sponsorgeld voor de clubs.
D13DS3L @tunnelforce115 oktober 2024 13:09
Natuurlijk zitten er ook positieve effecten aanaar dit mag niet ten kosten gaan van iemands privacy (tis namelijk in de Europese wetgeving een mensenrecht) privacy is niet meer een leuke bijkomstigheid, maar een must geworden. En dat is ook te begrijpen want als tijdens een actie iemand per ongeluk valt en jouw broek naar beneden trekt is dat bij een amateur wedstrijd een beetje awkward, maar als die dan ook nog live uitgezonden word sta je opeens overal online. Dan kan ik begrijpen daar niet iedereen zit daar op te wachten, ondanks je hiermee je club support!
The Lord @tunnelforce115 oktober 2024 13:19
Er zijn wat mij betreft überhaupt geen positieve effecten welke 'afgezet' kunnen worden ten opzichte van 'geen controle over privacy' in combinatie met 'geen keus'.

Los daarvan geloof ik er geen biet van dat dit 'winst' oplevert, laat staan voordelen voor de leden (lagere contributie c.q. betere voorzieningen bij vergelijkbare contributie). Laat ze die business case maar volledig openbaren en de leden inspraak geven.

Verder kan ik, wellicht in mijn kortzichtigheid, geen enkel positief effect bedenken wat niet op een manier kan worden bereikt die vrijwel zeker minder kost dan de kosten van een end-to-end streaming infrastructuur.
StrongArmLance @Dekar15 oktober 2024 08:36
Het was destijds al een redelijk bekritiseerde uitspraak, zo verduidelijkte de EDPB ook. Zonder enig commercieel belang te kunnen najagen, sluit je te veel verwerkingen uit. Voor de uitvoering van een overeenkomst loop je vaak tegen een strikte noodzakelijkheideis aan (die overigens ook nog steeds aanwezig zou horen te zijn in de belangenafweging van het gerechtvaardigd belang als grondslag) en toestemming is imho een grondslag waar je uiteindelijk weinig aan hebt, een onzekere grond om je verwerking op te baseren.
Tintel @StrongArmLance15 oktober 2024 08:56
Zonder enig commercieel belang te kunnen najagen, sluit je te veel verwerkingen uit.
Hoe bedoel je? Dat er toch iets van commercieel belang kan zijn?

Het punt blijft: er is geen absoluut geen noodzaak en het betreft (in dit geval) amateur voetbal. Die voetballen toch niet zodat anderen er beter van kunnen worden? Sterker nog, ze moeten betalen om te mogen/kunnen voetballen (contributie).
wiseger
@Tintel15 oktober 2024 09:54
Jazeker. En die voetballertjes hebben een opa die slecht ter been is maar wel graag zijn kleinzoon ziet spelen.

Dat was de gedachte. Het thuisfront kan de wedstrijd meekijken.

Als clubs/spelers/ouders zelf kunnen kiezen, is het een leuk initiatief.
Tintel @wiseger15 oktober 2024 10:45
En die voetballertjes hebben een opa die slecht ter been is maar wel graag zijn kleinzoon ziet spelen.
Ja, dat kunnen ze leuk zeggen maar daar gaan ze die kosten natuurlijk niet voor maken. Ze willen winst.
Dat was de gedachte.
Nee, dat was het excuus (denk ik).
is het een leuk initiatief.
Oh, an sich lijkt het leuk maar als het vervolgens gewoon een mooie (reclame) melkkoe wordt (en dat is echt de voornaamste reden natuurlijk) dan is het toch wel een beetje anders.
En als zelfs een klein deel van de spelers (of ouders daarvan) niet wil dat hun kind wordt gebruikt (want dat is het) om TV te maken, dan moeten we het maar niet doen (ondanks dat het voor een kleine groep wel leuk kan zijn).
Groningerkoek @Tintel15 oktober 2024 11:19
Ze willen winst, natuurlijk wil men er niet teveel op toeleggen. Maar er zijn ook andere belangen die kunnen meespelen zoals bereik. Als je met zulke uitzendingen de lokale gemeenschap meer bij je club kunt betrekken dan maakt dat een verschil in aantal leden, vrijwilligers en sponsors en dus inkomsten.
Tintel @Groningerkoek15 oktober 2024 11:35
Ja, dat is mooi. Maar als het primaire doel winst maken is (en dat vermoed ik...) dan moet je toch nee zeggen. Anders wordt je - net zoals we hebben gezien met alle social media - gewoon het produkt en is je privacy totaal niet meer relevant.
Al die extra voordelen worden ook geboden door social media maar uiteindelijk is het doel reclame maken en telt privacy totaal niet mee.

Het is toch ook naief om te denken dat een TV-programma maker dit doet om de lokale gemeenschap te helpen?
Dat dit een bijkomend voordeel kan zijn is het excuus waarmee ze dus met onbetaald(!) voetbal een mooie winst willen maken. Te zot voor woorden eigenlijk. Want natuurlijk zijn er mensen die het willen kijken. Maar al die leuke voordelen voor de club zijn echt niet de reden om dit te doen.
Groningerkoek @Tintel15 oktober 2024 11:37
Dat er een primaire reden is, is in mijn beleving niet voldoende om de overige redenen maar buiten beschouwing te laten. Voor dit soort afwegingen vindt ik dat je naar het totaalplaatje moet kijken.
Tintel @Groningerkoek15 oktober 2024 13:23
Dus dan stel je dat de primaire reden "winst maken" voldoende is om voorbij te gaan aan de privacy van alle leden (en eventueel ouders).
En dat allemaal zodat de TV maker winst kan maken....en de voetballers betalen om te mogen/kunnen voetballen. Dat kan niet de bedoeling zijn.
Zodra het uitgezonden wordt via een stichting en de eventuele winsten weer terugvloeien naar de clubs, dan is het al beter en is het een eerlijke keuze.
Groningerkoek @Tintel15 oktober 2024 16:33
Als winst maken het primaire doel van een activiteit is een reden zou zijn om gegevensverwerking onder de AVG te blokkeren dan zou geen enkel bedrijf nog gegevens mogen bewaren.

Omdat dit dus niet zo is, is de enige logische conclusie dat er een afweging van verschillende belangen gemaakt wordt.

In dit geval zouden trouwens de clubs ook een deel van de omzet krijgen. De KNVB, Talpa en de clubs zouden de buit verdelen. Het is dus niet zo dat dit aan clubs wordt opgedrongen en er niets tegenover staat. En dit is ook wel logisch.

De KNVB omdat zij het overkoepelend geheel is en namens de clubs de gesprekken, regelgeving e.d. bewerkstelligt. De Clubs omdat zij contentmaker zijn en Talpa omdat die de techniek gaat uitvoeren en beheren omdat zij hier een reeds de kennis voor heeft en de techniek ook daadwerkelijk in beheer neemt.
Tintel @Groningerkoek15 oktober 2024 17:10
dan zou geen enkel bedrijf nog gegevens mogen bewaren.
Tenzij dit dus nodig om de klant te benaderen.... gegevens bewaren is weer wat anders dan iemand zijn afbeelding publiekelijk te tonen.
Het is dus niet zo dat dit aan clubs wordt opgedrongen en er niets tegenover staat.
Maar de clubs leveren geen privacy in - de leden wel.... en die clubleden betalen om te mogen voetballen.

Daarom bestaat er dus betaald voetbal - op die manier krijgen de voerballers een flink deel van de buit.
Dus ook al stellen we dat de amateur voetballers gratis mogen voetballen dan klopt het nog niet. Omdat het verschil gewoon te groot is. Nu durf ik niet te stellen dat amateurvoetbal net zoveel kijkers zullen hebben als betaald voetbal. Maar omdat we dat niet kunnen voorspellen, begint het dus op de verkeerde manier. Zodra mensen worden gebruikt om geld te verdienen, die zelf weinig in te brengen hebben en als voordeel enkel krijgen; "da's mooi voor de club en opa/oma die ook willen kijken", moeten we toch een beetje kritisch worden denk ik.

Het is vrijetijdsbesteding die wordt gemonetized met daarboven vast en zeker weer een reclame-sausje.... dat is toch niet juist?
tunnelforce1 @Tintel15 oktober 2024 12:34
Onbetaald betekend niet kostenloos..volgens mij heb je geen idee hoe slecht de clubs er financieel voor staan...
Tintel @tunnelforce115 oktober 2024 13:25
Nou, als de amateur-clubs betaald krijgen en het voordeel gaat ook naar de leden (en niet alleen naar de club-eigenaar...), dan is het al een stuk beter.
Aldy @Tintel15 oktober 2024 13:55
Als die miljoenenclaim er ook werkelijk komt, dan kun je rustig stellen dat daar een behoorlijke dosis winstderving in zit. Dan mag de KNVB dan een bond zijn, Talpa is een bedrijf dat winst moet en wil maken.
Dennism @wiseger15 oktober 2024 10:46
Maar hoe ga je dan zo'n keuze ten uitvoer brengen, meeste stemmen gelden of als 1 persoon bezwaar heeft geen uitzending. Ik zou er bijvoorbeeld eigenlijk niet aan moeten denken dat ik als speler, voor iets waar ik mogelijk al voor betaal (contributie) ineens ook nog deel wordt van het verdienmodel van Talpa. Dan is de lol er snel af, en je wil natuurlijk ook niet dat mensen stoppen of hun kinderen van hun sport afhalen omdat ze het niet eens zijn met dit soort praktijken. Iets wat ook niet goed is voor de ontwikkeling van die kinderen. Of als toeschouwer bij bijvoorbeeld mijn kinderen ineens op commerciële TV kom.
wiseger
@Dennism15 oktober 2024 10:54
Dat is waar de AP dus over viel. De KNVB en clubs regelen dat er uitgezonden gaat worden, individuen hebben dan geen keuze of ze dat wel willen.

Ik heb er geen standpunt over, van mij mag het of als men het wil verbieden, ook prima.

Je komt overigens niet op de commercieel televisie. Er zou een speciaal, gesloten voetbal platform komen. Niet iedereen zou toegang tot de beelden krijgen.
Dennism @wiseger15 oktober 2024 11:01
Maar hoe kom 'opa thuis', dan op dat speciale platform? Mogelijk dat het een vorm van 'PayTV' is, waardoor er een abonnement nodig is (Denk aan F1TV), of er zullen advertenties in de stream zitten.

Edit:

Ergens zal er immers geld verdiend moeten worden, als ik hier bijvoorbeeld kijk (hebben de site nooit opgeruimd lijkt het):

https://www.vvhattem.nl/hoe-werkt-voetbal-tv/

Moet je een app downloaden en een account aanmaken, dat account aanmaken lijkt gratis te zijn (op voetbal.nl), waardoor er dus eigenlijk geen beperking is, en het ook niet echt gesloten is. Misschien dat wij er ieder een andere definitie aanhangen, maar een zender alleen te zien op stream met commerciële motieven (i.e. er moet geld verdiend worden) is voor mij ook commerciële televisie, ook al is het het niet 'op de kabel'.

[Reactie gewijzigd door Dennism op 15 oktober 2024 11:05]

wiseger
@Dennism15 oktober 2024 11:10
De gedachte was dat er per wedstijd maar een beperkt aantal kijkers zouden zijn maar met heel veel wedstrijden er toch genoeg publiek zou zijn om aan de commercials geld te verdienen.

Verder wilde de Mol het platform uitbreiden naar andere zaken, zoals een Voetbal site en streams van Voetbal Inside e.d.

Uiteraard is het commerciële televisie, een samenwerking tussen de KNVB en een commerciële partij.
HansvDr @wiseger15 oktober 2024 14:01
Het is er gewoon alleen dan van een andere organisatie. BV: https://www.usportfor.com/

wordt bij hele veel clubs in Nederland gebruikt.

Grote kans dat die klanten anders naar VoetbalTV waren gegaan / gebleven
Carino @Dekar15 oktober 2024 08:36
Precies dit... Waarom is het toegestaan dat een commerciele partij financieel gewin haalt uit de uitzending van amateurvoetbalwedstrijden... Wellicht dat de boete van het AP in eerste instantie wat fors was en dat ze de dialoog hadden moeten aangaan, maar het kan niet zo zijn dat ze het AP gaan aanklagen hiervoor...

Lijkt me dat dit andersom ook kan, dat je als speler van een amateurclub Talpa en de KNVB kan aanklagen voor schending van portretrecht e.d.... Al zullen ze dat ongetwijfeld in de koepelovereenkomst voor meespelen in een KNVB competitie in de kleine lettertjes verwerken... ' ondanks dat u contributie betaald voor uw club, mogen wij u in beeld brengen bij uitzendingen van wedstrijden voor commerciele doeleinden zonder dat u of uw club daarvoor gecompenseerd zult worden '
sweetdude @Carino15 oktober 2024 08:51
mogen wij u in beeld brengen bij uitzendingen van wedstrijden voor commerciele doeleinden zonder dat u of uw club daarvoor gecompenseerd zult worden
Was dat zo, dit lijkt mij wel een punt voor clubs als het uitgezonden wordt dat ze toch iets van een compensatie naar rato van het aantal views bijvoorbeeld krijgen.
Carino @sweetdude15 oktober 2024 08:53
Ik heb geen idee, vandaar ook 'al zullen ze dat ongetwijfeld in de koepelovereenkomst ... verwerken'.
Het zou op z'n minst netjes zijn dat de clubs evenredig gecompenseerd worden... Het is namelijk allemaal amateurvoetbal, en dat zou dan betekenen dat een amateurclub in een dorp veel minder potentiele opbrengst heeft dan een amateurclub uit de grote stad.
kaas-schaaf @Carino15 oktober 2024 09:12
Volledig speculatief, maar ik verwacht dat de clubs de infrastructurele kosten zullen dragen voor het installeren van de cameras en de doorzendapperstuur als zij eigenaar zijn van de velden. Vaak is dit echter de gemeente dus dan word het gemeenschapsgeld.
Carino @kaas-schaaf15 oktober 2024 10:45
Wat het dus nog erger zou maken als de clubs niet een vergoeding krijgen...
Groningerkoek @Carino15 oktober 2024 11:16
Een stad heeft echter weer veel meer verschillende clubs, voor amateurclubs moet je niet kijken naar hoeveel mensen er in een straal van bijvoorbeeld 10km om de club heen wonen, maar ook hoeveel andere clubs er zijn, hoeveel elftallen een club heeft etc.. Simpel voorbeeld kijk naar scouting, de grootste clubs zitten vaak niet in de steden. En de grootste club zit niet in Amsterdam of Utrecht, maar in Boskoop.
vDorst 15 oktober 2024 08:50
Ik vind het toch steeds belachelijker worden, dat mijn kind bij zo veel sporten niet meer kan beoefennen zonder op socialemedia of promotiemateriaal moet komen te staan!
Want je geeft maar een blanco check uit en kijk maar wat je er mee gaat doen.
Ik als ouder ben weer de boeman als ik nee zeg maar de kut bedrijven blijven maar pushen.
Ik word er boos en teurig van.

[Reactie gewijzigd door vDorst op 15 oktober 2024 15:33]

bw_van_manen @vDorst15 oktober 2024 10:04
Dat klinkt toch echt als een falende organisatie bij de sportclub. Mijn kinderen zitten op hockey en krijgen inderdaad om de zoveel tijd de vraag of ze op foto's mogen voor promoties of social media, maar daar is nagenoeg nooit een negatief gevolg van als ze dat niet willen. Eén keer moest m'n dochter met een klein clubje een alternatieve training doen omdat ze niet gefilmd wilde worden, maar die training werd dus wel aangeboden.

Nu is het bij veel van dit soort dingen vaak wel zo dat als je hier een uitgesproken mening over hebt je het zelf ook op mag lossen. Niet heel gek bij een organisatie met alleen maar vrijwilligers, maar wel iets om in gedachten te houden.
GrooV @vDorst15 oktober 2024 10:23
Ik snap niet waarom je hier zo boos om wordt? Sportclubs zijn verenigingen (tenzij je kind zo goed is dat deze al bij een profclub speelt), geen bedrijven en deze zijn afhankelijk van leden. Het leden aantal bij sportclubs/verenigingen loopt al jaren terug wat er bijvoorbeeld in veel dorpen al voor heeft gezorgd dat clubs verdwijnen of fuseren.

Dus ja, promotie van een club is heel hard nodig voor het voortbestaan van een club. En mijn kids zijn nog te klein maar als ik bij vrienden hoor hoe ouders zich gedragen bij voetbal, hockey of tennis dan vraag je het af waarom mensen nog vrijwilliger zijn bij een vereniging en waar ze het voor doen.

Lid zijn van een vereniging is meer dan contributie betalen en de deur achter je dicht doen. En als je gewoon aangeeft geen behoefte te hebben om op Facebook te komen dan lijkt me dat geen probleem (desnoods met een blur)

[Reactie gewijzigd door GrooV op 15 oktober 2024 10:25]

LOTG @GrooV15 oktober 2024 11:44
Je hele relaas gaat er gewoon aan voorbij dat het minderjarigen betreft. Ik begrijp heel goed waarom hij daar boos over word. Waarom moeten kinderen al op vroege leeftijd met privacy gaan betalen voor iets dat eigenlijk een gemeen goed moet zijn?

Men lijkt te vergeten dat promotie materiaal op internet wat anders is dan bij de lokale supermarkt. Als het op Facebook staat is het dus meteen publiek voor de hele wereld, niet alleen de mensen die misschien lid willen worden.
GrooV @LOTG15 oktober 2024 12:22
Meer dan de helft van de leden van een voetbal club zijn juist minderjarig, jij denkt dat kinderen daar heen willen als ze alleen maar mannen van 30+ met een bierpens en een kater op zondagochtend zien?

Nogmaals, na genoeg overal kan je gewoon een opt out vragen. Verder zijn veel sport/voetbalvelden openbaar (gemeente) terrein dus je mag hier foto's maken en publiceren.

En dit is echt niet iets nieuws van de laatste jaren. Vroeger kreeg iedereen hier in het dorp een hele gids van de voetbalclub, met team foto's, individuele foto's, actie foto's van alle leden in de brievenbus.

Nogmaals, ik kan me niet voorstellen dat als je het netjes aangeeft dit problemen op levert als je het niet wil

[Reactie gewijzigd door GrooV op 15 oktober 2024 12:25]

J_van_Ekris @GrooV15 oktober 2024 15:15
Verder zijn veel sport/voetbalvelden openbaar (gemeente) terrein dus je mag hier foto's maken en publiceren.
Weet ik nog zo net niet. Als journalist wel, maar als prive-persoon echt niet. Portretrecht kan hier een hoop.
vDorst @GrooV15 oktober 2024 14:58
Ik word er boos om omdat vaak een opt-out is dan een opt-in en dat er ook zo naar wordt gehandeld.
Het lijkt wel dat het niet vanzelfsprekend dat andere mensen niet op sociale media willen.

Ik zou het opzicht niet zo erg vinden als het alleen maar op de website van de club zou staan zodat het geïsoleerd is. Maar helaas met al dat datagegraai/indexering van AI-bedrijven, is dat ook al verpest.

En dat is vaak ook geen optie die je dan kiezen. Het is "alles en overal" en soms "niks".

Ik snap de promotie maar waarom kunnen dat niet gewoon vragen in kleine context ipv we zetten het standaard maar in de voorwaarde en dat maakt het ons leven makkelijk.
Dit geldt niet alleen voor sportclubs maar ook praktisch elk evenement/seminar/workshop.
Het wordt allemaal zo toegeëigend.

Ik denk toch vaak "waarom kan ik daar niet gewoon ongestoord ernaar toe zonder me druk te hoeven maken dat ik op sociale media kom".

[Reactie gewijzigd door vDorst op 15 oktober 2024 15:33]

J_van_Ekris @GrooV15 oktober 2024 15:08
Ik snap niet waarom je hier zo boos om wordt? Sportclubs zijn verenigingen (tenzij je kind zo goed is dat deze al bij een profclub speelt), geen bedrijven en deze zijn afhankelijk van leden. Het leden aantal bij sportclubs/verenigingen loopt al jaren terug wat er bijvoorbeeld in veel dorpen al voor heeft gezorgd dat clubs verdwijnen of fuseren.

Dus ja, promotie van een club is heel hard nodig voor het voortbestaan van een club.
Klopt, maar een bewuste omgang met privacy is daar gewoon een onderdeel van. Gewoon omdat je binnen een club ook mensen hun veiligheid wil garanderen. Je wilt niet die club zijn die de locatie verraad van een kind dat met moeder in een blijf-van-lijf-huis zit, etc..

Het kan heel simpel zijn: als er foto's gemaakt worden tijdens trainingen meldt de trainer dat, en wat mensen moeten doen om uit beeld te blijven. Hoort er gewoon bij.
En mijn kids zijn nog te klein maar als ik bij vrienden hoor hoe ouders zich gedragen bij voetbal, hockey of tennis dan vraag je het af waarom mensen nog vrijwilliger zijn bij een vereniging en waar ze het voor doen.
Bij ons op de judo-vereniging gelukkig nog weinig last van. Maar vaak zetten we ook zwaargewichten met zwarte band op de mat als scheidsrechter, die mensen vriendelijk uitnodigen om zelf eens een houdgreep uit te proberen als ze teveel commentaar op hun kind hebben.
Floort
15 oktober 2024 08:27
Het is niet duidelijk dat de schade is veroorzaakt door de onjuiste interpretatie van de AP over gerechtvaardigd belang. Ik denk dat er een redelijke kans is dat met een iets meer zorgvuldige onderbouwing van de boete de conclusie praktisch dezelfde zou zijn. Ik ben benieuwd wat hier uit gaat komen, maar ik verwacht er niet al teveel van.
PolarBear @Floort15 oktober 2024 08:37
Ik denk dat er een redelijke kans is dat met een iets meer zorgvuldige onderbouwing van de boete de conclusie praktisch dezelfde zou zijn.
Alleen die zorgvuldige onderbouwing was er niet voldoende. De AP heeft niet voor niets tot op de hoogste instantie verloren.

De Raad van State:
De AP heeft ten onrechte niet alle belangen die VoetbalTV heeft aangevoerd bij zijn beoordeling betrokken. Had de AP dat wel gedaan, dan had de autoriteit tot de conclusie moeten komen dat VoetbalTV niet uitsluitend een commercieel belang heeft bij het maken van beelden van voetbalwedstrijden. Ook heeft de AP niet beoordeeld of het verwerken van persoonsgegevens noodzakelijk is en is geen afweging gemaakt tussen de belangen van VoetbalTV aan de ene kant en de belangen van de betrokkenen aan de andere kant. Om die reden is de boete dus onterecht opgelegd. Dat betekent dat VoetbalTV de boete niet hoeft te betalen.
Het AP heeft dus onrechtmatig gehandeld en het is dan mogelijk via de civiele rechter schadevergoeding te vorderen.
Floort
@PolarBear15 oktober 2024 08:42
Wat ik zeg is dat het goed mogelijk is dat de schade niet komt door de onjuiste interpretatie waar de AP op gecorrigeerd is. Ik denk dat het waarschijnlijk is dat de conclusie van de AP, en dus ook de schade, praktisch hetzelfde was geweest als de AP wel netjes een belangenafweging had gemaakt.
Oon 15 oktober 2024 08:28
Komt die boete dan ook weer uit de staatskas, waar alle inkomsten van de AP heen gaan, of mag de AP die zelf betalen uit hun al veel te beperkte budget?
GrooV @Oon15 oktober 2024 08:32
Ik denk dat je met de huidige politieke samenstelling deze vraag zelf wel kan beantwoorden
Warri @GrooV15 oktober 2024 09:05
Heeft niks met de huidige politieke samenstelling te maken, de (financiële) problemen bij de AP spelen al veel langer.

Maar misschien heb je daar geen actieve herinneringen aan ;)

[Reactie gewijzigd door Warri op 15 oktober 2024 09:08]

KoffieAnanas @Warri15 oktober 2024 09:59
De VVD zit er nog steeds bij en die hecht niet zoveel waarde aan privacy. Met een andere politieke samenstelling had de AP wellicht wel voldoende middelen gekregen.
GrooV @Warri15 oktober 2024 10:17
Het gaat me meer om dat de landelijke overheid heel veel delegeert zonder zelf risico te lopen of te ondersteunen. Kijk naar de gemeentes die veel meer taken krijgen, als deze duurder uitvallen mogen ze het zelf oplossen, wat dus weer ten koste gaat van hun andere zaken die binnen het budget betaalt moeten worden.

Zo zal het hier ook gaan, de AP moet gaan handhaven van de politiek maar mag dit zelf gaan betalen en zal dit zelf op moeten lossen binnen haar budget. De IND mag de dwangsommen die ze ontvangen ook zelf betalen, terwijl de politiek geen verantwoordelijkheid neemt.

Deze trend is al jaren geleden ingezet en het wordt er niet beter op.

En ja de AP heeft al een heel klein budget maar dat staat er los van

[Reactie gewijzigd door GrooV op 15 oktober 2024 10:17]

ShadLink 15 oktober 2024 08:18
Dit kan wel eens een heel interessant precedent gaan creëren.
flaskk 15 oktober 2024 13:12
Is natuurlijk een beerput die opengaat nu, je moet dus van voetbal af om je privacy te waarborgen.

Whats next? Vrouwelijke waterpolosters tv en wellicht ook uitvaart tv? Lekker mee huilen met de nabestaanden!
zonglew00 15 oktober 2024 13:21
Privacy of niet,

Raad van State en EU Hof heeft gesproken,
het feit is dat AP heeft fout gehandeld, dit resulteerde tot grote schade.

Grootste ergenis hieraan dat AP niet normaal kan handelen, zonder even voor de rechter neer te leggen en vervolgens boete uitschrijven. Het is eerst boete uitschrijven en dan uitvechten. KNVB en Talpa heeft wel de middelen voor, WIJ NIET. Dit is ronduit schandelijk. Ik zie een terugkomend gedrag terug, eerst boete uitdelen en alle gevolgen van dien en daarna alles proberen te repareren.

Kennelijk kunnen we niet meer normaal een dialoog houden hier in Nederland. Als dit daadwerkelijk onwenselijk is, dan hadden we wel de wet aangepast. Die rechters wijzigen niet de wet, de mensen in brussel en den haag zitten.

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