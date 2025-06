AP: kabinet moet wet aanpassen om journalisten bij Kadaster-database te laten

De Autoriteit Persoonsgegevens constateert dat de door het kabinet voorgestelde afscherming van persoonsgegevens in de Kadaster-vastgoeddatabase nog niet aan haar eisen voldoet. Zo zou de Kadasterwet aangepast moeten worden om journalisten toegang te verlenen.

De privacytoezichthouder schrijft in een brief aan de Nederlandse minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening Mona Keijzer dat de voorgestelde aanpassingen aan het zogenoemde Kadasterbesluit op drie punten moeten veranderen. Het belangrijkste punt is de toezegging van toegang voor journalisten tot de database van vastgoedgegevens. Volgens de AP is er volgens de huidige wet geen bewijs geleverd dat toegang voor journalisten de 'rechtszekerheid' van de verhandeling van vastgoed bevordert. De toezichthouder schrijft: "Voor het op naam ontsluiten van de openbare registers voor journalisten bestaat dus geen geldige AVG-grondslag."

Verder benadrukt de AP dat de overheid op twee punten niet vermeldt dat gebruikers van de database moeten verklaren waarom zij toegang willen. Dit zou volgens de toezichthouder nadrukkelijk in het Kadasterbesluit opgenomen moeten worden. Tot dusver staat dit alleen in de toelichting van de wetgeving.

Het Nederlandse Kadaster was de afgelopen jaren regelmatig in het nieuws vanwege datalekken en te gemakkelijke toegang tot de database, waar persoonlijke gegevens zoals woonadressen in op te zoeken zijn op basis van een naam. Onder het huidige wetaanpassingsvoorstel mogen in principe alleen overheden, notarissen, deurwaarders, makelaars en bepaalde financiële ondernemingen nog woonadressen opzoeken in de database. Het is nog niet duidelijk of het betreffende ministerie journalisten ook aan dat lijstje gaat toevoegen.