The New York Times onthult bot die Wordle-vaardigheden beoordeelt

The New York Times heeft donderdag WordleBot onthuld. De bot moet Wordle-spelers helpen om beter te worden in het woordspelletje. Daarnaast vergelijkt het de resultaten van spelers met elkaar, bijvoorbeeld hoe snel ze op het antwoord zijn gekomen.

Het project begon na de aanschaf van Wordle door NYT. De krant was benieuwd met welk woord je het beste kan beginnen om snel tot het juiste antwoord te komen. "Het leek een eenvoudige wiskundige vraag, maar iedereen die het probleem benaderde, leek met een ander antwoord te komen. WordleBot begon als een poging om deze vraag voor eens en altijd te beantwoorden, maar gaandeweg realiseerden we ons dat het antwoord ingewikkelder was dan het leek. Daarnaast hadden we meer interesse in hoe goed onze gokken overeenkwamen met de woorden die WordleBot koos om de puzzel op te lossen."

Hoe werkt de bot precies? "Elk Wordle-spel begint met een van de 2.309 mogelijke oplossingen als het verborgen woord. Bij elke beurt kiest WordleBot het woord dat het mogelijk maakt om het spel uit te spelen in zo weinig mogelijk stappen. Daarbij gaat het ervan uit dat elk van de overblijvende oplossingen even waarschijnlijk is. Dit blijft de Wordlebot doen totdat er slechts één oplossing overblijft: het juiste antwoord", schrijft NYT.

Voordat de WordleBot kan bepalen hoe goed jouw Wordle-skills zijn, moet je eerst de nieuwste ronde van het dagelijkse spelletje spelen of een screenshot van een eerder Wordle-spel uploaden. Wanneer je dat hebt gedaan, analyseert de bot jouw afgemaakte spel. Daarbij kijkt het welke woordkeuzes je hebt gemaakt en hoe snel je het antwoord hebt geraden. Op basis daarvan krijgt je drie scores toebedeeld: voor je vaardigheid, goede gissingen en hoeveel pogingen je hebt gedaan voordat je het juiste antwoord had.

WordleBot laat zien hoe de score van elke speler zich verhoudt tot die van anderen. Op die manier kun je nagaan hoe moeilijk of makkelijk het spel van de dag was. Je krijgt tevens feedback van de bot. Zo legt het uit welke woorden je beter kan kiezen om de volgende keer sneller het juiste antwoord te vinden.