Japanse ruimtesonde schiet en landt succesvol op asteroïde Ryugu

De Japanse ruimtevaartorganisatie laat weten dat het ruimtevaartuig Hayabusa2 een succesvolle landing heeft uitgevoerd op de asteroïde Ryugu. De sonde heeft voorafgaand aan de landing een projectiel afgevuurd, zodat bij de landing materiaal van de asteroïde kon worden verzameld.

De Japanse ruimtevaartorganisatie JAXA meldt dat op basis van een data-analyse is vastgesteld dat het ruimtevaartuig met succes een projectiel op de asteroïde heeft afgevuurd en dat Hayabusa2 zich in een nominale staat bevindt. Daarmee is de landing op Ryugu succesvol voltooid. De landing, die nodig was voor het verzamelen van materiaal, was van korte duur; inmiddels bevindt de sonde zich weer in een baan om de asteroïde. In de komende weken of maanden zal Hayabusa2 de asteroïde nog twee keer onder vuur te nemen om wederom materiaal van de bodem of het binnenste van de asteroïde te verzamelen.

Het bodemmateriaal dat het ruimtevaartuig succesvol heeft opgevangen gaat uiteindelijk terug naar de aarde, waar de sonde in december 2020 moet aankomen. Het materiaal en de daaruit afkomstige data moet meer licht werpen op de vroege geschiedenis van ons zonnestelsel en de rol die koolstofrijke asteroïden zoals Ryugu mogelijk hebben gespeeld bij het ontstaan van leven op aarde. Ook gaat het om de processen die zich in de asteroïde afspelen. Volgens Japanse wetenschappers van het project gaat het een schat aan informatie opleveren.

De landing op het rotsblok had eigenlijk al in oktober vorig jaar moeten plaatsvinden, maar dat ging toen niet door, omdat men zag dat het oppervlak veel rotsachtiger was dan gedacht. In oktober vorig jaar landde de met Hayabusa2 meegereisde Duits-Franse Mobile Asteroid Surface Scout al wel veilig op de asteroïde, net zoals twee andere rovers.

Hayabusa2 werd in december 2014 gelanceerd. De reis naar asteroïde 1999 JU3 Ryugu nam ongeveer drieënhalf jaar in beslag. Dit is type C-planetoïde die zo'n 300 miljoen kilometer van de aarde verwijderd is.