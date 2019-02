Ricoh brengt compacte GR III-camera met aps-c-sensor in maart uit voor 899 euro

Ricoh heeft de GR III officieel aangekondigd. Dit is de derde versie van de compactcamera met grote aps-c-sensor en lichtsterk 28mm-objectief. Het nieuwe model, dat in maart voor 899 euro uitkomt, heeft ten opzichte van de GR II allerlei verbeteringen zoals een 24-megapixelsensor.

Terwijl de voorganger GR II nog over een niet-gestabiliseerde 16-megapixelsensor beschikt, geeft Ricoh de GR III de sensor een hogere resolutie van 24 megapixel zonder aa-filter. Deze is nu ook gestabiliseerd over drie assen, wat een winst van vier stops zou moeten opleveren. Het iso-bereik gaat van 100 tot 102.400, terwijl dat bij de GR II niet verder gaat dan iso 25.600.

De GR III is ook voorzien van een nieuwe beeldprocessor, de GR Engine 6; deze zal onder meer voor minder ruis moeten zorgen bij hogere iso-waarden. Daar waar de voorganger alleen autofocus had op basis van contractdetectie, heeft de nieuwe camera ook een fasedetectie-autofocus. Nadere details geeft de fabrikant hier niet over.

Het objectief, dat een vast brandpuntsafstand van 18,3mm heeft of 28mm in fullframe-equivalent, is wat het ontwerp betreft vernieuwd en de minimale scherpstelafstand is verkleind tot 6cm, zodat het apparaat volgens Ricoh ook in te zetten is voor macro-opnames. Verder is een nd-filter ingebouwd, waarmee het eenvoudiger wordt om de lens wijd open op f/2.8 te gebruiken in situaties met veel licht.

Ten opzichte van de GR II heeft Ricoh de ingebouwde flitser verwijderd, maar bijvoorbeeld een 3"-touchscreen met een resolutie van 1,04 miljoen beeldpunten aan de achterkant toegevoegd. Daarmee kunnen gebruikers een focuspunt kunnen kiezen, op gemaakte foto's inzoomen of de menu's bedienen.

Video's schieten kan hooguit in 1080p-resolutie met maximaal 60 beelden per seconde en voor foto ondersteunt de camera 14-bit raw-bestanden. Voor onder meer het delen van foto's zijn bluetooth en wifi aanwezig en de accu kan worden opgeladen via een usb-c-poort. De accu heeft een hogere capaciteit gekregen, maar het aantal te maken foto's is wel flink gedaald van 320 naar 200, wat waarschijnlijk deels met de sensorstabilisatie te maken heeft.

De Ricoh GR III komt ergens in maart op de markt voor een prijs van 899 euro. Het toestel weegt inclusief accu 257g en meet 109,4x62x33,2mm. De fabrikant komt ook met de GW-4 breedhoekconversielens, die in combinatie met de GA-1-adapter zorgt voor een brandpuntsafstand van 21mm in fullframe-equivalent.