Microsoft wil in 2022 opstartprestaties xaml-apps Windows 11 verbeteren

Microsoft gaat zich volgend jaar toeleggen op het verbeteren van de prestaties van UWP-xaml-applicaties op Windows 11. Dat zegt het bedrijf tijdens een vragensessie op Reddit. Er gaat voornamelijk gewerkt worden aan de opstartprestaties, meldt Microsoft.

Microsoft beantwoordt een vraag van een Reddit-gebruiker die zegt last te hebben van langzame UI-elementen van apps die op Windows 11 werken met xaml. Ook al zegt het bedrijf dat het in 2022 de opstartprestatieproblemen van die apps gaat aanpakken, zijn focus komt niet te liggen op de prestaties van de UI-elementen. ''Nadat het framework is geladen, renderen de UI-elementen momenteel al redelijk snel, maar mochten er nog specifieke scaling/slowness-problemen zijn, dan kunnen we kijken naar het specifieke scenario'', aldus Microsoft.

Het bedrijf raadt gebruikers met prestatieproblemen aan om ze te melden bij de Feedback-hub. Daar moeten ze onder 'Bureaubladomgeving' de juiste subcategorie kiezen en vervolgens 'Gegevens vastleggen over prestaties' aankruisen. Daarmee kunnen gebruikers een schermopname meesturen waarin ze het probleem reconstrueren. Microsoft meldt niet wanneer het precies van plan is om de prestaties te verbeteren. Mogelijk doet het dat bij de volgende feature-update van Windows 11, die in de tweede helft van 2022 verschijnt.

Update, dinsdag 30 november, 9:15: In een vorige versie van het artikel stond niet aangegeven dat het hier gaat om de opstartprestaties van specifiek xaml-apps. Het artikel is aangepast om dit duidelijk te maken.