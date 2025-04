Ontwikkelaar die werkte aan 90Hz-mod voor Pixel 6A stopt ermee

De ontwikkelaar die werkte aan een mod om het scherm van de Google Pixel 6A werkend te krijgen op 90Hz, stopt ermee. Hij heeft de bestanden openbaar online gezet in de hoop dat andere ontwikkelaars tijd hebben om de bugs die er zijn te fiksen en de mod te publiceren.

Nathan Brooke, die zichzelf ook TheLunarixus noemt, zegt dat hij zijn Pixel 6A heeft verkocht en dat hij niet genoeg tijd heeft om eraan te werken. De mod staat inmiddels openbaar online. Het belangrijkste probleem is de groene tint die het scherm geeft als die niet op maximale of minimale helderheid staat ingesteld. Dat ziet eruit als een slecht gekalibreerd scherm, zegt hij tegen The Verge.

Dat probleem is de reden dat de mod niet openbaar is uitgekomen, zegt de ontwikkelaar. "De rest is stabiel", aldus Brooke. De mod is mogelijk, omdat de Pixel 6A dezelfde displaycontroller gebruikt als de Pixel 6. Samsungs s6e3fc3-controller. Hiervan is bekend dat deze schermen met een verversingsfrequentie van 90Hz ondersteunt. In de configuratie voor de Pixel 6A was deze modus echter niet aanwezig.

Brooke kopieerde vervolgens de timings voor de 90Hz-modus uit de driver voor de Pixel 6 en voegde deze toe aan de driver voor de Pixel 6A, samen met wat aanpassingen voor de waarden voor de hoogte en breedte, omdat het scherm van de Pixel 6A wat kleiner is. De mod werkt momenteel door het flashen van een aangepaste vendor_boot-partitie. Of en wanneer er een publieke release komt van de mod, is momenteel onduidelijk. De Pixel 6A kwam in augustus uit.

