CD Projekt Red: next-genupgrade The Witcher 3 komt dit najaar uit

De nex-genupgrade van The Witcher 3 komt in het vierde kwartaal van 2022 uit. Dat stelt CD Projekt Red. De update moest eerst vorig jaar uitkomen, werd dan uitgesteld naar het tweede kwartaal van 2022 waarna een nieuw uitstel volgde. Een exacte datum werd niet meegedeeld.

CD Projekt Red doet de aankondiging op Twitter naar aanleiding van de zevende verjaardag van The Witcher 3: Wild Hunt, dat op 19 mei 2015 uitkwam. Er worden geen details over de ontwikkeling meegedeeld, maar uit statements van de maand april blijkt dat het interne ontwikkelingsteam van CD Projekt Red in de weer was met de next-genupgrade. Het project werd toen opnieuw uitgesteld om na te gaan hoeveel werk er nog op de plank lag. De ontwikkelaar deelde toen ook geen nieuwe releasedatum mee.

De next-genupgrade van The Witcher 3 voegt raytracing en andere visuele upgrades toe aan het spel. Het spel verscheen oorspronkelijk op PlayStation 4 en Xbox One en werd goed onthaald. Tweakers reviewde de game en gaf The Witcher 3 een hoge score mee. CD Project Red werkt niet enkel aan de next-genupgrade van The Witcher 3. De Poolse gameontwikkelaar werkt ook aan een geheel nieuw spel in de The Witcher-franchise. Hiervoor zal CD Projekt Red de Unreal Engine 5 gebruiken. Voor deze game is nog geen releasedatum bekendgemaakt.