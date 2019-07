Samsung brengt Galaxy Tab A met 8"-display uit

Samsung heeft een nieuwe tablet gepresenteerd. De nieuwe Galaxy Tab A is een tablet met een 8"-scherm, die valt binnen de middenlijn van Galaxy-toestellen. Prijzen en releasedatums zijn nog niet bekend.

De nieuwe tablet is slechts acht millimeter dik en weegt 345 gram, laat Samsung weten in een persbericht. Ook heeft het apparaat een metallic ontwerp. De tablet valt binnen de Galaxy A-serie, de middenklasse van Samsungs toestellen. Officieel heet het apparaat de Galaxy Tab A (8.0, 2019).

De 8.0 in de naam slaat de schermdiagonaal, die acht inch is. Het wxga-display heeft een aspectratio van 16:10 en een resolutie van 1280 bij 800 pixels. Vóórop het apparaat zitten twee stereospeakers, en de tablet heeft twee camera's. De achtercamera telt acht megapixels, de voorcamera twee. Het apparaat heeft een Snapdragon 429-soc en 2GB ram, draait op Android Pie, en heeft 32GB aan opslagruimte. Dat is uit te breiden naar 512GB via het micro-sd-slot. De batterij telt 5.100mAh, maar moet wel via een micro-usb-poort worden opgeladen.

De tablet komt beschikbaar in twee kleuren, zwart en grijs. Prijzen en releasedatums zijn nog niet bekend, maar Samsung zegt wel dat kopers twee maanden YouTube Premium en drie maanden Spotify Premium gratis krijgen bij de aankoop.