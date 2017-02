Door Arnoud Wokke, donderdag 16 februari 2017 15:09, 8 reacties • Feedback

Archos gaat tablets uitbrengen onder de merknaam Kodak. De tablets krijgen een camera aan de achterkant met een resolutie van maximaal acht megapixel en op de tablets komt software te staan om beelden te bewerken.

De tablets komen voor de zomer uit, zo laten beide bedrijven weten. Archos en Kodak hebben overeenstemming bereikt over een licentie van de merknaam. Elk bedrijf kan een licentie nemen op de naam van de ooit grote camerafabrikant. Archos is een Frans bedrijf dat al jaren smartphones en tablets produceert, meestal in het budgetsegment.

Archos heeft de tablets nog niet aangekondigd, maar vermeldt al wel enkele details. Zo heeft de camera op de achterkant een resolutie van acht megapixel, terwijl er software op staat voor 'creatieve bewerking'. Bovendien komen er varianten met 3g aan boord. Onder de merknaam Kodak kwam onlangs de Ektra-telefoon uit, eveneens met Android.

Archos Platinum 70-tablet, nog zonder Kodak-logo