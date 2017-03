Door Jelle Stuip, dinsdag 28 maart 2017 06:00, 1 reactie • Feedback

Laptops worden periodiek vernieuwd en meestal gebeurt dat op het moment dat Intel, Nvidia of AMD nieuwe chips gemaakt hebben. Dells populaire XPS 13 ziet er van buiten weliswaar nog hetzelfde uit als in 2015, maar aan de binnenkant is er het een en ander veranderd. De ahci-ssd is in de loop der tijd vervangen door een exemplaar met nvme-ondersteuning en de Intel-processor is ondertussen bij de Kaby Lake-generatie aanbeland.

De grootste verandering in de XPS 13-serie werd echter dit jaar tijdens CES aangekondigd en betrof een nieuw model, de XPS 13 2-in-1, die eveneens van Kaby Lake-hardware is voorzien. Wij zetten de beide XPS 13-laptops tegen elkaar af en bekeken wat de 2-in-1 toevoegt aan de succesvolle XPS 13-serie.

Behuizing

De XPS 13 2-in-1 neemt veel ontwerpelementen over van zijn 'gewone' broertje. Met het scherm dichtgeklapt hebben beide laptops een soort wigvorm, maar de 2-in-1 is een stukje dunner dan de gewone XPS 13. De behuizing is gemaakt van twee stukken grijs metaal, die ervoor zorgen dat de laptop lekker stevig aanvoelt. Klap je de laptop open, dat maakt het grijs plaats voor zwart kunststof, dat van een 'carbon-achtig' motiefje is voorzien. Volgens Dell is er daadwerkelijk carbon in verwerkt en het voelt - net als het echte spul - stevig aan. De verschillende delen van de behuizing sluiten bovendien netjes op elkaar aan en met die solide bouw onderscheiden deze laptops zich dan ook echt van de concurrentie.

De 2-in-1 onderscheidt zich natuurlijk door zijn scharnier waarmee je de laptop op verschillende manieren kunt gebruiken. Dat scharnier geeft voldoende weerstand en het scherm wiebelt dan ook niet makkelijk heen en weer. In de presentatiemodus leunt de laptop op het carbonachtige materiaal, dat niet gevoelig is voor krassen. In de 'tent'-modus leunt de laptop op de gepolijste randjes rondom en we kunnen ons goed voorstellen dat daar in de loop van de tijd krassen op zullen ontstaan. Je kunt het scherm natuurlijk doorklappen en de laptop als tablet gebruiken, maar in de praktijk blijkt het apparaat daarvoor wel erg groot en log. Het gewicht van de 2-in-1 ligt met 1238 gram bovendien nog iets boven de 1199 gram van de gewone XPS 13, en daarmee zul je de 2-in-1 niet lang vanuit de hand gebruiken.

In de aansluitmogelijkheden verschillen beide XPS-laptops behoorlijk. De 2-in-1 heeft, vanwege zijn dunne behuizing, alleen twee usb-c-aansluitingen en een micro-sd-lezer. De linker usb-aansluiting ondersteunt Thunderbolt en beide aansluitingen kunnen voor opladen en voor het aansluiten van een extern scherm gebruikt worden. Daarvoor moet je wel zelf de verloopkabeltjes aanschaffen, want die worden niet meegeleverd. De aanwezigheid van de micro-sd-lezer is enerzijds positief, maar wij hadden liever een lezer voor normale sd-kaarten gezien. Met micro-sd kun je weliswaar makkelijk je opslag uitbreiden, maar voor bijvoorbeeld fotografen zal deze lezer niet toereikend zijn.

De behuizing van de gewone XPS 13 is wat dikker en biedt daarmee ruimte aan twee gewone usb 3.0-aansluitingen en een usb-c-aansluiting. Die laatste aansluiting zul je, met behulp van een verloopkabeltje, moeten gebruiken om externe schermen te verbinden, want hdmi of mini-displayport is niet aanwezig. Een reguliere sd-kaartlezer zit er wel gewoon op.

Toetsenbord en touchpad

Het toetsenbord en de touchpad in de 2-in-1 zijn vrijwel 1-op-1 overgenomen uit de gewone XPS 13, met als enige verschil dat de toetsjes in de convertible een fractie groter zijn. Door de stevige bouw veert het toetsenbord niet mee tijdens typen en de toetsen geven een duidelijke feedback. Het toetsenbord tikt daardoor prettig, al heeft het wat weinig travel - maar, dat is bij dunne laptops als deze eerder regel dan uitzondering.

Op de touchpads van de twee laptops kunnen we weinig aanmerken. Het oppervlak is glad en multitouchbewegingen worden accuraat gevolgd. Naast de touchpad zit bij de 2-in-1 een vingerafdrukscanner, die ook vlot werkt. Bij het reguliere model is deze standaard niet aanwezig, maar voor 20 euro extra kun je hem tijdens het bestellen aan je configuratie toevoegen.