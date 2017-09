Medion combineert zuinige Core i7-quadcore met GTX 1050 bij Erazer-laptops

Medion heeft enkele laptops een update gegeven met nieuwe Kaby Lake-R-processors van Intel. De vier laptops komen beschikbaar met de Core i7-8550U, een quadcore met tdp van 15W. Bij twee Erazer-laptops voor gamers combineert Medion deze met een GTX 1050 van Nvidia.

De Medion Akoya P6687 en P7649 zijn mainstreamlaptops met respectievelijk een 15,6"- en een 17,3"-scherm. Beide hebben een ips-scherm met fullhd-resolutie. De 15,6"-laptop bevat een Nvidia MX150, de mobiele versie van de GT 1030, terwijl de 17,3"-notebook een wat oudere 940MX heeft. Medion levert beide laptops met ssd-opslag tot aan 512GB of hdd-capaciteit tot 2TB. De startprijs van de P6687 is 679 euro en die van de P7649 is 699 euro.

Ook twee nieuwe gamelaptops in de Erazer-serie ontvangen een hardware-upgrade. De Erazer P6689 met 15,6"-scherm en de Erazer P7651 met 17,3"-scherm krijgen beide de Core i7-8550U in combinatie met een GeForce GTX 1050 met 4GB gddr5. Medion voorziet de P6689 van maximaal 16GB ram, bij de P7651 ligt dat op 32GB. Beide laptops hebben een ips-scherm met 1080p-resolutie. De Erazer P6689 met 15,6"-scherm krijgt een startprijs van 849 euro terwijl Medion de P7651 voor een vanafprijs van 879 euro aan gaat bieden. De vier laptops arriveren in oktober in de winkels.