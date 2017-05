Door Sander van Voorst, woensdag 31 mei 2017 14:27, 28 reacties • Feedback

Submitter: Reinder83

Onderzoekers van beveiligingsbedrijf Qualys hebben een kwetsbaarheid in sudo ontdekt, waarmee een lokale aanvaller op de lijst van sudoers rootrechten kan verkrijgen op een kwetsbaar systeem. Er zijn inmiddels patches beschikbaar.

Qualys beschrijft de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2017-1000367 op de Openwall-mailinglijst. De methode werkt op een systeem waar de beveiligingsmodule SELinux is ingeschakeld. Daar kan een aanvaller via een commando dat hem geen rootrechten geeft bestanden op het systeem overschrijven, inclusief bestanden die zijn toegewezen aan root. Daarbij is te denken aan bestanden als /etc/shadow of /etc/sudoers.