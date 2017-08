Medion presenteert multiroomspeaker met Alexa-ondersteuning voor 99 euro

Medion begeeft zich op de markt voor slimme speakers met de Medion P61110. De speaker werkt met de digitale spraakassistent van Amazon, Alexa, en kan met multiroomopstellingen gebruikt worden. In het vierde kwartaal van dit jaar komt het product beschikbaar, voor 99 euro.

Het gaat om een 5W-speaker die wat ontwerp betreft sterk op de Echo van Amazon zelf lijkt, maar in tegenstelling tot dat model over een geïntegreerde accu beschikt. Hoe lang de P61110 op die accu kan functioneren is niet bekend. De afmetingen zijn 185×75×75mm en het gewicht bedraagt 0,5 kilogram, schrijft ComputerBase op basis van informatie van Medion.

De speaker ondersteunt 2,4GHz-verbindingen via 802.11n-wifi en kan via bluetooth 4.1 communiceren. Voor de multiroomweergave, die Amazon zelf dinsdag voor zijn Echo-modellen aankondigde, brengt Medio meer speakers met accu uit. Dit worden varianten met 15 Watt, 2 x 10 Watt en 2 x 10 Watt met subwoofer. Meer details over deze komende speakers maakt het bedrijf nog niet bekend.

Of Medion de P61110 eind dit jaar ook in de Benelux uitbrengt is niet bekend, maar dit is niet waarschijnlijk aangezien Alexa de Nederlandse taal nog niet machtig is.