Medion introduceert fitnesswearables en werkt aan 'SportsWatch'

Medion heeft twee wearables voor fitnessdoeleinden uitgebracht, de Life E1000-armband en de Life S2000-tracker. Daarnaast werkt het bedrijf aan een sporthorloge met touchscreen, waar voorlopig alleen een prototype van is.

De Medion Life E1000 is een fitnessarmband met 0,49"-oledscherm. De accuduur bedraagt veertien dagen. De tracker registreert de hoeveelheid genomen stappen en geeft een indicatie van het calorieverbruik, terwijl 's nachts het slaapritme bijgehouden wordt. De wearable is bestand tegen stof en vocht op basis van de IP65-certificering. In november komt de wearable beschikbaar voor 29,95 euro.

De Life S2000 is een variant die Medion al in juni presenteerde, maar nu aan het begin van de IFA-beurs in Berlijn officieel aangekondigd wordt. Deze armband heeft vergelijkbare functies als de E1000 maar een 0,91"-oledscherm en een hartritmemeter. Daarnaast is het product langer bestand tegen water, blijkt uit de IP67-certificering. De S2000 komt in september uit voor 59,95 euro.

De Life SportsWatch S1000 is een sporthorloge dat Medion volgens Notebookcheck nog in ontwikkeling heeft, maar al wel aan het publiek wil tonen. Het aanraakgevoelige 1,3"-scherm heeft een resolutie van 240x240 pixels. De SportsWatch beschikt over gps, barometer, thermometer, hoogtemeter, stappenteller en hoogtemeter. Daarnaast kan het horloge het slaapritme bijhouden en is het in combinatie met een smartphone te gebruiken om te bellen en muziek te bedienen. De prijs en beschikbaarheid zijn nog niet bekend.

Van links naar rechts: de Life E1000, S1000 en SportsWatch S1000.