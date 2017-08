Crucial brengt BX300-ssd's met mlc-nand uit

Crucial heeft een nieuwe serie 2,5"-sata-ssd's uitgebracht. De BX300-modellen maken weer gebruik van mlc-nand, in tegenstelling tot de BX200- en MX300-series, waar tlc-nand in zit. Er komen varianten van 120, 240 en 480GB.

In de Crucal BX300-ssd's zit 32-laags 256Gbit-3d-mlc-nand van moederbedrijf Micron. Mlc-geheugen heeft een langere levensduur dan tlc en is bovendien sneller. Verder gebruikt Crucial een Silicon Motion SM2258-controller met dram. Ook bevatten de ssd's slc-nand als cache. In tegenstelling tot de MX300-ssd's, bieden de BX300-modellen net als hun voorgangers geen encryptie.

AnandTech heeft een review van de 480GB-variant gepubliceerd en concludeert dat er een grote stap is gezet in prestaties ten opzichte van de BX200-modellen, dankzij de overstap van tlc- naar mlc-nand. Ook bij zware werklasten en als de ssd bijna vol is, blijft hij goed presteren.

Crucial verkoopt de BX300-ssd's in zijn eigen webshop en via Amazon. Later zullen de ssd's ook bij andere winkels verschijnen. Het 120GB-model kost ongeveer 62 euro, de 240GB-variant heeft een prijs van ruim 94 euro en de 480GB-versie kost ongeveer 157 euro.