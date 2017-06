Laatste ssd in Duitse duurtest bereikt 9,1PB aan schrijfacties

Het Duitse c't heeft zijn ssd-duurtest stopgezet nadat het laatste exemplaar de geest gaf. Het ging daarbij om een Samsung 850 Pro, die in totaal 9,1PB of 9100TB aan schrijfacties heeft ondergaan. De test startte ongeveer een jaar geleden.

De Samsung-ssd heeft een levensverwachting van 150TBW, oftewel terabytes written. Uit de test kwam naar voren dat de meeste ssd's in de duurtest langer meegaan dan de fabrikanten zelf inschatten. Zo behaalden de tweede ssd's die als eerste faalden, in beide gevallen de BX200 van Crucial, minimaal 2,5 keer zoveel schrijfacties als door de fabrikant aangegeven. In de test ging het steeds om twee exemplaren van zes modellen rond de 250GB: de OCZ TR150, Crucial BX 200, Samsung 750 Evo, Samsung 850 Pro, SanDisk Extreme Pro en de SanDisk Ultra II.

De Pro-modellen van Samsung en SanDisk behaalden allemaal minimaal 2,2PB aan writes. Het tweede exemplaar van de 850 Pro kwam niet door ouderdom aan zijn einde. Volgens de testers viel een van de systemen door een stroompiek uit, waardoor de ssd samen met een SanDisk Extreme Pro niet meer te gebruiken was. Samsung introduceerde het model, voorzien van 3d-v-nand-flashgeheugen, ongeveer drie jaar geleden.

De voorganger van de ssd, de Samsung 840 Pro, was in 2014 de winnaar van een duurtest van Tech Report. Destijds behaalde het model in totaal 2,4PB aan schrijfacties voordat het onherstelbare fouten begon te produceren.