Door Willem de Moor, vrijdag 23 december 2016 10:22, 36 reacties • Feedback

Crucial heeft zijn bekende MX-serie uitgebreid met de MX300-ssd's, die net als de budgetserie BX200 van tlc-nand zijn voorzien. Dat tlc-nand moet de opslagcapaciteit vergroten door drie bits per geheugencel op te slaan, terwijl op het mlc-geheugen uit de MX200-serie nog twee bits per cel werden opgeslagen. Dat moet tlc-drives goedkoper maken dankzij grotere opslagcapaciteiten met minder nand-chips op de printplaat.

Waar de BX200-serie het tlc-geheugen aandrijft met een SM2256-controller van Silicon Motion, heeft de MX300 een vierkanaals-Marvell 88SS1074-controller aan boord. Bovendien maakt de MX300-serie gebruik van 3d-nand, waar het tlc van de BX200-serie nog uit 'plat' nand bestaat. Met de MX300 is de verwachting dat Micron, het moederbedrijf van Crucial, het platte flashgeheugen uitfaseert en overstapt op 3d-nand.

Driveserie Crucial MX300 Crucial

MX200 Crucial MX100 Crucial BX200 Crucial BX100 Samsung 750 EVO Samsung 850 EVO Controller Marvell 88SS1074B1 Marvell

88SS9189 Marvell 88SS9189 Silicon Motion SM2256 Silicon Motion SM2246EN Samsung MGX Samsung MGX Nand 3d 384Gbit tlc 16nm 128Gbit mlc 16nm 128Gbit mlc 16nm 128Gbit tlc 16nm 128Gbit mlc 16nm 128Gbit tlc 3d 16nm 128Gbit tlc Cache 512MB 512MB 512MB 256MB 512MB Tbw 160TB (525GB) 160TB (500GB) 72TB (512GB) 72TB (480GB) 72TB (500GB) 100TB (500GB) 150TB (500GB) Pseudo-slc-cache Slc-cache Slc-cache Geen slc-cache Slc-cache Geen slc-cache Slc-cache (TurboWrite) Slc-cache (TurboWrite) Encryptie AES256, eDrive AES256, eDrive AES256, eDrive AES256 AES256 AES256, eDrive AES256, eDrive Prijs/GB (500GB) 0,24 euro 0,31 euro Nvt 0,28 euro Nvt 0,29 euro 0,32 euro

Die overstap gaat niet in een dag, reden voor Crucial om van de MX300 eerst een limited edition met een capaciteit van 750GB uit te brengen en andere capaciteiten daarna op de markt te brengen. Voor de andere capaciteiten had Crucial wat meer tijd voor het finetunen van de controller en firmware voor het 3d-nand. Inmiddels is die hele uitrol voltooid en zijn alle capaciteiten beschikbaar. Die wijken wat af van de gebruikelijke capaciteiten, doordat het tlc-3d-nand 384Gbit grote chips oplevert. Zo maakt Crucial met die 48GB-dies ssd's van 275GB, 525GB, 750GB, 1050GB en 2TB.

We hebben de 275GB- en 750GB-drives in huis gehaald om te testen. In de 750GB-drive zitten acht packages met ieder twee gestapelde 48GB-dies, waarmee de capaciteit op 768GB komt. De 18GB extra is gereserveerd voor overprovisioning en Crucial geeft een garantie van drie jaar of 220tbw. Dat komt neer op ongeveer 200GB per dag, meer dan genoeg voor normaal gebruik. De 275GB-versie heeft 80tbw, equivalent aan ongeveer 73GB per dag.

Naast het nand en de controller vinden we op de pcb's van de MX300 512MB aan cache, en een feature waar Crucial-drives om geprezen worden: condensators om stroomuitval korte tijd op te vangen. Dat werkt overigens niet met data die bewerkt wordt, alleen data die al is weggeschreven wordt beschermd als de pc korte tijd geen stroom levert. Ondersteuning voor diverse encryptiemethodes en een slc-cache om korte workloads te versnellen ronden de features van de MX300-drives af. Tegenover onze MX300 275GB en 750GB hebben we Crucials eigen BX-serie en eerdere MX-drives gezet. Ook Samsungs 850 Evo, eveneens een drive met 3d-nand in tlc-configuratie, en de meer op het budgetsegment gerichte Samsung 750 hebben we als vergelijkingsmateriaal in de benchmarks gebruikt. De laatste kunnen we zien als een BX100-drive met een andere controller, terwijl de 850 Evo meer wegheeft van de MX300.