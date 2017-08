TP-Vision kondigt 65" Philips-oledtelevisie met driezijdig Ambilight aan

Tv-fabrikant TP-Vision heeft tijdens elektronicabeurs IFA een nieuwe oledtelevisie onder de vlag van Philips aangekondigd. De 65POS9602 is voorzien van een 65"-oledpaneel, driezijdig Ambilight en een speakersysteem dat in de voet verwerkt zit.

De 65POS9602 is het tweede model in de Philips 9-serie; eerder dit jaar introduceerde TP Vision al een 55"-oledmodel, de 55POS9002. Deze grotere 65"-variant lijkt technisch gezien grotendeels gelijk aan zijn kleinere broertje: de tv is voorzien van een 4k-oled-paneel dat 99 procent van de dci-p3 standaard weer kan geven en ook overweg kan met de hdr-formaten hlg en hdr10.

De maximale helderheid van de televisie ligt op 900 cd/m², wat hoger is dan de 750cd/m² die het kleinere model kan halen. De beelden worden verwerkt door een quadcore-soc die door TP Vision de P5 Perfect Picture Processing Engine wordt genoemd.

Het geluidssysteem is weggewerkt in de voet, waarmee de televisie zich duidelijk onderscheid van het kleinere model. De voorkant van de voet is over de gehele breedte afgewerkt met Kvadrat-stof, waarachter zes naar voren gerichte drivers verborgen gaan. De lage tonen worden verzorgd door een naar achter gerichte 'triple ring'-speaker met geïntegreerde bassport. Bij montage aan de muur kan de voet samen met de tv bevestigd worden, zodat het geluidssysteem gebruikt kan blijven worden.

De televisie is aan de boven- en zijkanten voorzien van Ambilight-verlichting, zodat de kleuren van het getoonde beeld op de muur achter de televisie geprojecteerd kunnen worden. De software is gebaseerd op Android TV versie 6 en de tv wordt geleverd met de gebruikelijke Philips-afstandsbediening, die voorzien is van een qwerty-toetsenbord. Vooralsnog is er geen informatie bekend over de prijs en de beschikbaarheid.