vrijdag 5 mei 2017

Sony heeft de XE70-lijn aan zijn aanbod uhdtv's met hdr toegevoegd. Er verschijnen modellen met vier schermgroottes in de lijn. De prijzen worden door Sony in juli bekendgemaakt, als de tv's beschikbaar komen.

Uhdtv's in de XE70-lijn komen beschikbaar met de schermgroottes 43, 49, 55 en 65 inch. De tv's hebben twee hdmi-poorten aan de zijkant en een aan de onderkant. Daarnaast zijn er drie usb-poorten aan de zijkant en is er ondersteuning voor wifi-n. Aan de onderkant of zijkant, afhankelijk van het model, zitten een ethernetpoort en een composietingang.

De XE70-modellen hebben geen Triluminos-schermen, die gebaseerd zijn op quantum-dottechniek, en draaien in tegenstelling tot de andere XE-lijnen geen Android TV. Sony spreekt van een Linux-OS waar de Opera-browser op draait en de Opera Store verzorgt de apps. De tv's hebben dan ook standaard geen ingebouwde ondersteuning voor Chromecast.

De beeldprocessor is de 4K X-Reality Pro, de afstandsbediening biedt rechtstreekse toegang tot YouTube en de voet van de tv's biedt de mogelijkheid om kabels weg te werken, zodat deze niet zichtbaar zijn vanaf de voorkant.