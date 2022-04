Voorspelmodellen Achmea naar OpenShift

Dankzij de keuze van Achmea voor OpenShift als doelarchitectuur voor datascience-modellen hebben deze modellen sneller (en meer) waarde, zowel intern binnen Achmea als voor de klanten van Achmea. Hoe werkt dit precies?

Op verschillende gebieden zet financieel dienstverlener Achmea vol in op toepassingen met machinelearning. Bijvoorbeeld door het ontwikkelen van virtuele assistenten die gebruikmaken van conversational AI. Ook op het gebied van datascience gebeurt er van alles, zegt Bas Zieverink, architect data analytics bij Achmea. “Wij zetten machinelearning breed in. Denk bijvoorbeeld aan classificatiemodellen voor risicobepalingen, of modellen die ons helpen fraude op te sporen.”

Versnellen met OpenShift

Het afgelopen jaar stond voor Achmea in het teken van het operationaliseren van machinelearning-algoritmes. Hierbij komen voorspelmodellen op een veilige en gecontroleerde manier via OpenShift beschikbaar in containers. Om dit te bereiken zette Bas met zijn afdeling een klantreis op en ondersteunt hij gebruikers binnen Achmea waar nodig met raad en daad. “De bedoeling is dat onze collega’s, die binnen verschillende bedrijfsonderdelen modellen ontwikkelen, deze uiteindelijk zoveel mogelijk zelf in een gestandaardiseerde productieomgeving gaan zetten. Inclusief de koppeling naar applicaties buiten OpenShift die hiermee communiceren.”

Waarom de keuze voor OpenShift als doelarchitectuur? “Het is voor ons belangrijk dat het een schaalbaar platform is met een goede enterprise-security en life cycle management.” Achmea gebruikt OpenShift onder meer als webservice, waarbij een api de modellen aanroept. “Bijvoorbeeld als er een schadeclaim binnenkomt en je daar een risicoscore aan wilt hangen. Maar er is ook een ander scenario, waarbij je in één keer met een batch job een model gaat uitscoren voor grote hoeveelheden data. Alles hangt af van het inzetgebied. Het doel is in elk geval om met een eenvoudige inspanning een maximaal resultaat aan de klant te bieden.”

Veiligheid voorop

Het ‘veilig en gecontroleerd’ laten landen van modellen in OpenShift is zoals gezegd belangrijk voor Achmea. Maar wat moeten we hier precies onder verstaan? “Veilig in de zin dat voor alle modellen waar eventueel gevoelige data voor nodig zijn, de juiste securitymaatregelen worden genomen en deze met de juiste certificeringen worden geïmplementeerd. Je wilt bijvoorbeeld niet dat iemand van buitenaf kan inbreken in een dataflow met vertrouwelijke gegevens. En met gecontroleerd bedoelen we dat wij modellen die in een productieomgeving staan ook actief kunnen monitoren. Zowel inhoudelijk als voor wat betreft de performance. Met goede logging, zodat een uitkomst van een model altijd kan worden gereconstrueerd. Daarnaast kunnen gecontroleerd nieuwe versies van modellen worden opgeleverd, volledig geautomatiseerd volgens DevOps-principes.”

Sinds eind 2019 is OpenShift de standaard doelarchitectuur voordata science-toepassingen, inmiddels met meerdere operationele modellen en de ambitie om dit aantal de komende jaren fors uit te breiden. “Voordat wij OpenShift gebruikten, waren datascience-modellen bij ons vaak specifieke oplossingen die we op een traditionele manier implementeerden, waardoor ze niet goed schaalbaar waren. Wij gaan nu toe naar een standaard werkwijze, met generieke bouwblokken en coding-richtlijnen waardoor de modellen sneller operationeel worden en meer collega’s ze kunnen gebruiken.”

Het goed neerzetten van de klantreis, het inrichten van de technologie en het uitwerken van de verschillende scenario’s was de afgelopen maanden een uitdaging voor Bas en vijf directe collega’s in een hiervoor ingericht scrum-team. “Als je gaat zoeken naar informatie over technologie zoals Docker en Kubernetes, die wij gebruiken met OpenShift, dan is er veel over gedocumenteerd. Maar zodra je op het snijvlak komt van security en eisen die specifiek gelden voor ons bedrijf, dan is het anders. Dat vergt veel uitzoekwerk en afstemming met verschillende partijen.”

Kant-en-klare containers

In de klantreis staan de zaken beschreven waar eigenaren van een model aan moeten denken bij het operationaliseren, zoals autorisaties die zij moeten inregelen. “De bouwblokken bestaan uit base-images van containers met Python of R geïnstalleerd, en alle benodigde afhankelijkheden, plus verwijzingen naar onze interne package repositories.” Vooral het inrichten van certificaten was nog best lastig, stelt Bas. “Bijvoorbeeld mtls, daar hadden we als team nog niet mee te maken gehad vanuit datascience. Ik heb zelf een achtergrond in datascience, maar heb de afgelopen maanden ontzettend veel geleerd over infrastructuur en security. Interessant vond ik dat trouwens altijd al. Net als sommige collega’s ben ik hobbymatig graag bezig met Internet of Things, waardoor dingen als cliënt- en serverauthenticatie geen volledig onbekend terrein waren.”

In juni 2020 ging het eerste model live op OpenShift. “Daarvoor hebben wij negentig procent van het implementatiewerk gedaan. Bij modellen die nu landen, is dat misschien nog dertig procent, dankzij de werkinstructies en de helder beschreven klantreis. En ons doel is natuurlijk om dit percentage verder naar beneden te brengen. Ontwikkelaars zijn ook enthousiast dat zij het zelf kunnen doen. Dat is belangrijk, want onze ervaring is dat datascience in de praktijk te vaak bleef hangen bij het ontwikkelen van een mooi model dat lokaal misschien weleens werd gebruikt, maar te weinig werd opgenomen in operationele processen. Wij willen juist dat het onderdeel wordt van de dagelijkse werkzaamheden.”

Het doel is om het komende jaar een groot aantal kwalitatief goede datascience-toepassingen op OpenShift te laten landen, waarbij ontwikkelaars zoveel mogelijk op eigen kracht kunnen doen. Bas: “Als vervolgstappen willen wij kijken naar uiteenlopende implementaties van machinelearning, met bijvoorbeeld beeldherkenning en tooling die daar veel voor wordt gebruikt, zoals Tensorflow. Hiervoor lopen nu de eerste proeven.”

