Tweakers heeft plek voor een videostagiair

Volg jij een mediastudie of aanverwante opleiding en wil je je ontwikkelen in de wereld van videoproductie? Meld je dan aan en wie weet loop je binnenkort bij ons de studio binnen. Je kunt dan gedurende een periode in 2021 het videoteam versterken. Vanaf februari hebben we weer plek voor een stagiair.

Wie zoeken we?

We zoeken een stagiair die een mbo- of hbo-opleiding volgt in de richting media- of audiovisuele techniek. Studenten die een opleiding met media- of communicatieraakvlakken volgen, mogen uiteraard ook reageren. De start en de duur van de stage worden in overleg met de opleidingsinstelling bepaald. Je gaat volledige werkweken meedraaien met de redactie. Zo maak je met twee vaste videoredacteuren deel uit van een team dat verantwoordelijk is voor alle videocontent op de site. Bonus: je mag vaak als eerste gadgets en andere harde waren aanraken.

Wat verwachten we van je?

Aangezien je deel uitmaakt van het videoteam, heb je veel affiniteit met het maken van... video. Denk aan het bedienen van de camera, montage en vormgeving. Je wilt je ontwikkelen in het volledige videoproductieproces, van het bedenken van een format tot het klaarzetten voor publicatie. Je bent gemotiveerd om mee te lopen op een techredactie, dus je hebt affiniteit met de onderwerpen waar Tweakers over schrijft en video's over maakt. In principe gaat het om een fulltime stage, waarvoor je af en toe naar het Tweakers-hoofdkantoor in Amsterdam moeten reizen. Uiteraard houden we hierbij rekening met de coronamaatregelen, die bij DPG Media streng worden nageleefd.

Wat bieden we?

Ten eerste hanteert Tweakers een marktconforme stagevergoeding, vastgesteld door onze uitgever DPG Media. Daarnaast bieden we begeleiding bij je stappen tijdens het productieproces van video. Zo leer je veel op het gebied van camera, montage, vormgeving en het ontwikkelen van videoformats. Heb je thuis een dik systeem staan, dan kun je dat gebruiken voor videobewerking en anders zetten we op kantoor iets voor je klaar. Bij DPG Media maken we gebruik van Adobe Creative Cloud, je gaat dus werken met o.a. Premiere, After Effects en Audition.

Het doel is dat je uiteindelijk volledig met de redactie gaat meedraaien. Je belt met contactpersonen, gaat mee op pad voor reportages of persconferenties, en reageert op opmerkingen en vragen uit de community.

Meld je aan

Lijkt het je wat om als videostagiair bij Tweakers aan de slag te gaan? Meld je dan aan door je motivatie en relevante achtergrondinformatie, zoals je studie en interesses, te sturen naar luke@tweakers.net. Via dit e-mailadres kun je ook vragen om nadere informatie.