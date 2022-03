Tweakers Developers Summit 2021: vier dagen lang digitale diepgang

We zijn blij én trots dat we kunnen melden dat de Tweakers Developers Summit 2021 ondanks de huidige coronacrisis toch doorgaat. Weliswaar vindt het event dit jaar volledig online plaats, maar dat mag de pret zeker niet drukken. Sterker nog, deze editie duurt maar liefst vier dagen! Hieronder lees je waarom je bij deze bijzondere online conferentie aanwezig wil zijn.

Het zijn unieke tijden en niemand weet wanneer we teruggaan naar het ‘oude normaal’. Dat besef is bij iedereen doorgedrongen en ook bij Tweakers komen we voor de nodige uitdagingen te staan. Vorig jaar stelden we ons de vraag ‘Hoe organiseren we de Tweakers Developers Summit in 2021?’. Een ding wisten we op voorhand zeker: de Summit moest hoe dan ook doorgaan. Het is de perfecte plek om nieuwe kennis op te doen, je te laten inspireren, je oor te luisteren te leggen over de laatste trends én andere ontwikkelaars te ontmoeten. Hier kun je als developer niet meer omheen. En dat is ook dit jaar het geval.

Eind 2020 hebben we uitgebreid onderzoek gedaan onder bezoekers van de vorige edities en onze community de volgende vragen gesteld: Hoeveel dagen zou een dergelijke online conferentie idealiter mogen duren? Welke tracks genieten de voorkeur? Wat zijn fijne tijden? En hoe zien bezoekers een online summit überhaupt voor zich? Met alle verkregen feedback hebben we voor dit jaar een bijzonder programma samengesteld waarmee zo goed mogelijk aan alle wensen wordt voldaan.

Terugblik 2020: bijzondere keynotes, - tracks en - workshops

Vorig jaar bleek eens te meer hoe de Tweakers Developers Summit wordt gewaardeerd. Het evenement vond plaats in DeFabrique in Utrecht en was voor het eerst uitverkocht. Op 13 februari kwamen liefst 700 bezoekers naar het evenement, om deel te nemen aan een keur aan verschillende tracks. Naast de security-, web development- en AI-tracks waren in 2020 voor het eerst tracks opgezet rond devops, front-end en back-end. En met succes; er kwamen honderden devvers op af.

De keynotes van James Beacham, een natuurkundige die bij de Large Hadron Collider van CERN werkt, synthetisch bioloog Elsa Sotiriadis en Wired- en New York Times-journalist Clive Thompson wisten het publiek van begin tot eind te boeien. Ook de reguliere tracks rond security, front-end en back-end vielen goed in de smaak. Tracks zoals Secrets of the dark web revealed van dr. Mark van Staalduinen (cybercrime-expert werkzaam voor Interpol Singapore), Fireside chat on cybersecurity door Ronald Prins (medeoprichter van Fox-IT en cybersecurity-specialist) en Blockchain Security: Pwning the 'Silver Bullet' van dr. Melanie Rieback (ceo en medeoprichter van Radically Open Security - 's werelds eerste non-profit computerbeveiligingsadviesbureau) trokken veel bekijks.

Daarnaast introduceerden we vorig jaar voor de eerste keer workshops op de summit. Vincent van Beek en Yoeri Coenradie van Solvinity lieten zien hoe ontwikkelaars hun systemen weerbaar maken tegen ddos-aanvallen, en Anthony Antoine en Aylin Gulkap (Hackages) lieten programmeurs hun eigen 'hack-a-mole'-app maken in React. Bezoekers mochten dus ook zelf aan de slag.

Het voordeel van vier dagen online Developers Summit

Dit jaar zal het volledig anders gaan, maar aan de inhoud en sprekers (waarover in een later stadium meer) zal het niet liggen. De Developers Summit, met het thema Make IT Real, vindt dit jaar zoals gezegd volledig online plaats, maar dit brengt ook een aantal voordelen met zich mee. Zo kunnen meer tweakers dan ooit de nieuwste ontwikkelingen ontdekken op het gebied van front-end, back-end, devops, AI, security & privacy, en smarthome; de tracks van dit jaar. Het evenement is verdeeld over vier dagen - van woensdag 2 juni tot en met zaterdag 5 juni - waardoor bezoekers minder hoeven te kiezen en aan meer onderdelen kunnen deelnemen. Op de doordeweekse dagen vinden de tracks in de avonduren plaats, zodat gewone werktijden niet in het geding komen. Daarnaast kost een regulier kaartje voor dit alles slechts 40 euro.

Dag Tijd Track(s) Woensdag 2 juni 2021 19:00u - 22:00u Devops Donderdag 3 juni 2021 19:00u - 22:00u Back-end & AI Vrijdag 4 juni 2021 19:00u - 22:00u Front-end Zaterdag 5 juni 2021 13:00u - 17:00u Security en privacy & Smarthome

Elke dag staan een of twee van de eerder genoemde tracks centraal. Uiteraard zorgen we voor een mooi en afwisselend programma met de diepgang die je van Tweakers gewend bent, met voor ieder wat wils. De masterclasses duren ongeveer 30 minuten en het volledige programma zal Engelstalig zijn. Hoewel het evenement digitaal plaatsvindt, wordt er veel aandacht besteed aan mogelijkheden om elkaar te ontmoeten en met elkaar in gesprek te gaan. Via onderstaande button blijf je op de hoogte van de invulling van het programma.

De early bird-tickets zijn nu te koop!

Wij maken binnenkort de eerste sprekers bekend, maar weet je nu al zeker dat je erbij wil zijn? Dan kun je alvast voor de early bird-optie gaan. Benieuwd wat je van ons kunt verwachten? Bekijk dan de aftermovie van vorig jaar. Goed om te weten. De talks zijn (als de desbetreffende spreker hiermee akkoord gaat) achteraf 14 dagen (na 5 juni 2021) terug te kijken voor ingelogde bezoekers op het platform waar wij het event organiseren.

De early bird-tickets zijn vanaf nu te koop. Ze zijn beperkt beschikbaar, dus wacht niet te lang. Eén ticket is vier dagen geldig, voor de early bird-prijs van 26 euro kun je dus elke dag inloggen (regular ticket is 41 euro). We vragen enkele gegevens uit in het aanmeldformulier, zodat we weten op wie we ons kunnen gaan richten. Daarnaast vragen we bijvoorbeeld op welke dag je van plan bent te komen. Dit betekent niet dat je alleen op die dag welkom bent. Je kunt uiteraard gewoon alle dagen komen, maar het geeft ons iets meer inzicht in de verwachte aantallen bezoekers op de verschillende dagen.

Persoonlijke gegevens (zoals voor- en achternaam, e-mailadres) worden niet gedeeld met partners en/of derde partijen. We gebruiken deze gegevens om je registratieticket en inlogcodes te versturen. Lees hier verder wat Tweakers met jouw gegevens doet.



Wil je meer informatie over de Developers Summit klik dan op onderstaande knop. Zodra er sprekers bekend zijn kun je die ook daar terugvinden.