IBM Webinar: Applicatiemodernisatie zet jou als ontwikkelaar centraal

Ontwikkelaars zijn voor praktisch elk bedrijf een onmisbare schakel. Ze zijn het belangrijkste radertje in de keten en hebben daardoor een grote vinger in de pap als het gaat om vernieuwing van de organisatie. Dit betekent dat de ontwikkelaar vaak mensen mee moet krijgen om een nieuw pad in te slaan, maar ook vaak genoeg ‘nee’ moet leren zeggen als iemand met een wild plan op de proppen komt. Hoe dat in z’n werk gaat is voor elke organisatie anders. Om een gevoel te krijgen bij de relevantie van het werk van een ontwikkelaar en hoe je in de strategie kunt passen, spreken we met Marc Loos, cloud advocate van IBM, en Koen van Bakel, principal solution architect bij RedHat.

De belangrijkste reden om te beginnen met applicatiemodernisatie zou moeten zijn: het vervangen van systemen die niet meer goed functioneren of het willen uitbreiden van functionaliteiten die niet meer goed zijn aan te sluiten op bestaande systemen. Het gaat vaak om zogenaamde ‘monolieten’ of ‘ouderwetse’ mainframes. Het doel is uiteindelijk om zo’n monoliet om te bouwen naar een systeem dat beter schaalbaar is, vaak door gebruik te maken van microservices en clouddiensten. Marc wijst er tijdens het interview op dat we niet moeten vergeten dat microservices en virtualisatie al sinds 1973 wordt toegepast, maar nu voor iedereen bereikbaar is.

Hoe gaan we van een monoliet naar microservices of de cloud?

Marc: “Stel je een 18-wielige vrachtwagen met een 25 meter lange aanhanger voor, een LZV. Die past

prima op de snelweg of de ring van Rotterdam, maar het wordt lastig bij de eerste rotonde. Het gaat helemaal mis als je met dat gevaarte de binnenstad van Amsterdam in moet. Je kunt daar niet meer snel en effectief manoeuvreren. Daarom is de logistiek de afgelopen jaren snel veranderd. Zo’n LZV gaat naar een distributiecentrum buiten de stad en vervolgens wordt daar alles verdeeld over kleine elektrische wagentjes die snel en effectief door de hele stad heen kunnen.

"Je moet mee kunnen bewegen met de dynamiek van je omgeving" Zo krijg je een enorm logistiek voordeel: de kleine wagentjes zijn snel, effectief en schaalbaar. Je krijgt heel veel voordeel van het opdelen van de inhoud van zo’n grote vrachtwagen in kleine stukjes. Dat is in essentie wat applicatiemodernisatie is: een grote applicatie die nu als monoliet draait, opdelen in kleinere applicaties of verrijken met kleinere apps eromheen om sneller en effectiever met alles om te kunnen gaan.”

“De wereld verandert ook”, zegt Koen. “De stad is autoluw gemaakt, de monoliet in de vorm van een vrachtwagen beweegt steeds moeilijker. Je moet dus mee veranderen, je moet aanpassingen doorvoeren. Alles moet nu sneller en, ik durf het bijna niet te noemen, corona heeft dat proces ook versneld. Je moet mee kunnen bewegen met de dynamiek van je omgeving.”

Wanneer zeg je ‘nee’ tegen applicatiemodernisatie?

Marc: “Je brengt altijd eerst in kaart wat het meeste oplevert voor het bedrijf, je gaat dus prioriteiten stellen. Wat past goed in een cloud-native-strategie? Wat heeft baat bij een modernere infrastructuur? Sommige applicaties zijn extreem geoptimaliseerd voor hun functie, dus waarom zou je daar nu aan gaan zitten? Misschien moet je er alleen de front-end van aanpakken. Aan de andere kant kan de applicatie zijn geschreven in een oudere programmeertaal waar niet meer zoveel kennis van is. Dan kan het nodig zijn je toch te gaan richten op een migratie in de toekomst. Stap één is: inventariseer wat er is. Stap twee: vraag jezelf af wat je doelstelling of de doelstelling van het bedrijf is. En stap drie: kijk naar hoe je dat het snelst kunt bereiken.”

Koen: “Moderniseren om het moderniseren heeft weinig nut. Als je bedrijf er sneller en efficiënter door wordt, heeft het zin. Er zijn ook bedrijven die modernisatie inzetten om mensen te stimuleren buiten de gebaande paden te kijken en nieuwe technieken te leren.”

Stel, je behoudt een monoliet. Hoe neem je hem mee naar de toekomst?

Marc: “Er komt een moment dat de monoliet retired wordt, want de applicatie die er nu op draait is over een aantal jaar niet meer valide. Dan is er een end-of-life. Wil je daar nu nog in investeren? Of gaan we een sidetrack starten om functionaliteit van de monoliet over te zetten naar kleinere stukken zodat hij over vijf jaar wordt uitgefaseerd?”

Opensource en communities

Koen: “Ondertussen kun je kijken wat verschillende softwareleveranciers hebben en of er niet iets is dat past en klaar is voor een cloud-native omgeving. Je koopt dan functionaliteit in waar ook anderen gebruik van maken, waardoor de levensverwachting van die specifieke functionaliteit vermoedelijk langer is. Dat is iets wat we veel bij RedHat doen met communities rond onze opensourceprojecten. Met die extra bekendheid krijgt je project een grotere schaal en ook een bredere inzetbaarheid.

En ook niet onbelangrijk: er is een schreeuwend tekort aan goede developers. Dat kun je deels oplossen door gebruik te maken van bestaande applicaties die via cloud-native infrastructuur worden aangeboden. Je moet dan wel iemand hebben die dat goed kan vertalen naar functies voor cloud-native. Ontwikkelaars zijn daarom extra belangrijk omdat ze goed kunnen bepalen of het iets is dat je met je team kunt aanpakken, dat je zelf kunt schrijven of dat je gewoon kunt kopen en zo kunt gebruiken.”

Schrikt dat ‘spin in het web’ zijn ontwikkelaars niet af?

Marc: “Sommigen willen alleen maar programmeren, dat zijn de hypercodeschrijvers. Maar als je meer business-driven bent, denk je mee in het hele proces. Dat maakt je werk ook veel breder en potentieel interessanter.”

Heb je een voorbeeld van zo’n traject?

“Een Scandinavische financiële instelling wilde een modernisatieslag aangaan naar microservices en containers. In plaats van met honderden developers te gaan ontwikkelen, hebben we twee routes gemaakt. Route een deelden we op in drie blokken met OpenShift. Zo leerden de ontwikkelaars waar de scheidslijnen liggen, hoe ze met api-communicatie moeten omgaan en allerlei andere randvoorwaarden om het in zo’n platform te laten functioneren. Daarnaast moest operations werken met het platform. Elk team leerde zo hoe het moet. Vervolgens deelden we de blokken nog een stap verder op, in zes stukken. Dan heb je ineens achttien keer zoveel communicatie binnen je platform, achttien keer zoveel applicaties en alles wat daaromheen zit.

Route twee was het opdelen in microservices from scratch. Dat ging een heel stuk langzamer. Na zes maanden was de eerste route op het punt dat het hele team het goed kon, de architectuur doorzag en wist wat het aan het doen was. De andere groep was nog niet eens halverwege.

Pushnotificaties "Een wereldklus, wat er sinds maart vorig jaar is gebeurd. Allemaal te danken aan developers"

Om het wat dichter bij huis te halen: stel je een app voor als Tikkie. Als ik iemand betaal, krijgt de ander een pushnotificatie op zijn telefoon ‘Marc heeft betaald’. Wil je als developer de code voor de pushnotificatie schrijven? Of wil je code schrijven die ervoor zorgt dat het geld van de ene naar de andere rekening wordt overgemaakt en je daar alleen maar in hoeft te zetten ‘doe pushnotificatie’? Door zelf niet bezig te zijn met de code voor de pushnotificatie kun je je focussen op de core van de app, namelijk geld overmaken.”

Koen: “… en dat is dus precies wat je bent: de spin in het web die uit moet kunnen leggen waarom je bepaalde dingen wel of niet doet.

Afgelopen jaar is er natuurlijk ontzettend veel videovergaderd. Daar is in korte tijd zo ontzettend veel functionaliteit bijgekomen. Ik zit nu met een green screen achter me in een heel klein kamertje. Dat wil nu iedereen. Al die technieken zijn beschikbaar en kun je gebruiken. Als dat allemaal monolitische applicaties waren geweest, was dat nooit gelukt.”

Marc: “Een wereldklus, wat er sinds maart vorig jaar is gebeurd. Allemaal te danken aan developers. Als die stoppen, stopt de keten. De ontwikkelaar slaat de brug tussen al die werelden, van operations tot de manager en de directeur.”

