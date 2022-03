Tweakers Developers Summit 2021: Call for proposals

Zoals we eerder met gepaste trots meldden gaat de Developers Summit 2021 dit jaar door, ondanks de coronacrisis! Het event vindt weliswaar volledig online plaats, maar achter de schermen wordt hard gewerkt aan een spectaculair programma vol inhoud en diepgang. En daar kun jij net als vorig jaar zelf deel van uitmaken. Hieronder lees je hoe dat in zijn werk gaat.

De afgelopen jaren leidde onze Call for proposals tot een aantal sterke masterclasses die het niveau van de Summit naar een hoger plan tilden. Mensen uit de eigen community, tweakers met een boeiende talk en vakmensen met een interessante case mogen natuurlijk niet in het programma ontbreken. Dat leverde vorig jaar een keur aan mooie verhalen op. Zo gaf Ynse Hoornenborg, lead software engineer bij Philips, met zijn 'Inside look into medical images' een inkijkje in de wereld van medische afbeeldingen, dook software engineer Paco van Beckhoven in de wereld van mutatietests en deelde Bouke Nijhuis, managing consultant bij Cinq Ict, zijn kennis over hoe je een app voor Google Assistant bouwt.

Mooie verhalen uit de community

Dit jaar zijn we opnieuw op zoek naar verhalen die een groter podium verdienen. Heb jij een inhoudelijk verhaal dat binnen een van de tracks past, of ken je iemand die een mooi verhaal kan delen of een masterclass wil geven? Vul dan dit formulier in en we nemen contact met je op (uiterlijk voor 1 april 2021). Mocht je iemand kennen die we niet mogen missen, geef de naam van diegene dan vooral aan in de comments of stuur dit artikel naar hem of haar door. En lijkt het je leuk om dit zelf te doen, maar voel je je misschien onzeker omdat je presentatieskills mist? Geen probleem, er staat een sprekerscoach voor je klaar! Hou er wel rekening mee dat de summit volledig Engelstalig is en dat jouw bijdrage (of die van iemand die je kent) dus in het Engels moet worden gegeven.

Deadline inschrijven: 21 maart

Early-birdtickets zijn nog steeds te koop!

Wij maken binnenkort meer details over het programma en de sprekers bekend, maar weet je nu al zeker dat je de Tweakers Developers Summit 2021 niet wil missen? Dan kun je alvast voor early-birdtickets gaan. Benieuwd wat je van ons kunt verwachten? Bekijk dan de aftermovie van vorig jaar om alvast in de stemming te komen.

De early-birdtickets zijn nog steeds te koop, maar slechts beperkt beschikbaar, dus wacht niet te lang. Eén ticket is vier dagen geldig, je kunt voor de early-birdprijs van 26 euro dus elke dag inloggen. We vragen enkele gegevens uit in het aanmeldformulier, zodat we weten op welke doelgroep we ons ‘precies’ kunnen richten. Daarnaast vragen we bijvoorbeeld op welke dag je van plan bent te komen. Dit betekent niet dat je alleen op die dag welkom bent - je kunt gewoon alle dagen komen - maar het geeft ons iets meer inzicht in de te verwachte deelnemersaantallen op de verschillende dagen.

Persoonlijke gegevens (zoals voor- en achternaam, e-mailadres) worden niet gedeeld met partners en/of derde partijen. We gebruiken deze gegevens om je registratieticket en inlogcodes te versturen. Lees hier verder wat Tweakers met jouw gegevens doet.



Kijk hier voor het privacybeleid van Tweakers: https://tweakers.net/info/algemene-voorwaarden/privacy/