Debian Project Leader: Debian heeft tot drie keer zoveel ontwikkelaars nodig

Financieel staat Debian er goed voor, zegt Debian Project Leader Jonathan Carter. Voor verdere groei en het onderhouden van packages is volgens Carter echter een verdubbeling of verdriedubbeling van het aantal vrijwillige ontwikkelaars nodig.

Carter noemt Debian in zijn Bits from the DPL-presentatie tijdens DebConf20 een bodemloze put van problemen, maar hij voegt toe dat hij dit in de positieve zin bedoelt. Vanwege de omvang van het project treft zo'n beetje elk probleem bij computerwetenschappen ook Debian, stelt hij. Dit trekt volgens hem probleemoplossers aan, maar tegelijkertijd waarschuwt hij dat vrijwilligers te veel bij het project betrokken kunnen raken en niet genoeg tijd aan andere zaken besteden.

Volgens actuele statistieken zijn er 975 uploading en 36 non-uploading ontwikkelaars, en 223 maintainers betrokken bij de ontwikkeling. Om de huidige vrijwilligers te ontlasten, zijn meer ontwikkelaars nodig, ook gezien de gestelde doelen om te groeien. Carter heeft berekend dat er twee tot drie keer zoveel ontwikkelaars nodig zijn. Veel van de huidige ontwikkelaars zouden te veel op hun schouders nemen, omdat ze het gevoel hebben dat anders niemand het zou doen.

De DPL wijst erop dat het project 100.000 packages in het archief moet gaan onderhouden, iets waar volgens hem over gesproken moet gaan worden. In 2009 ging het nog slechts om 22.000 packages in de Lenny-release van destijds, wat toen al werd gezien als veel. Verder noemt de DPL dat er te weinig diversiteit bij het project is en dat grote delen van de wereld ondervertegenwoordigd zijn.

In totaal heeft het Debian-project bijna 900.000 dollar te besteden, dus financieel gezien staat het project er rooskleurig voor. Volgens Carter is duidelijk dat Debianites niet van geld uitgeven houden, maar moet de hand van de knip om Debian te laten groeien.

DebConf is de jaarlijkse conferentie van Debian. Dit jaar werd het evenement online gehouden. Een overzicht van alle presentaties staat op de site van DebConf20. Debian is een van de oudste Linux-distributies. Het communityproject begon in 1993.