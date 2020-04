'Apple iCloud Keychain krijgt ondersteuning voor tweetrapsauthenticatie'

Apple zou wachtwoordbeheerder iCloud Keychain een grote update willen geven, waarmee het onder meer ondersteuning voor wachtwoorden via tweetrapsauthenticatie toevoegt en gebruikers waarschuwt als zij hetzelfde wachtwoord voor meerdere diensten gebruiken.

De updates zitten in iCloud Keychain voor iOS 14, meldt 9to5Mac op basis van een vroege build die het in handen kreeg van Apples komende mobiele besturingssysteem. Door integratie met methodes voor tweetrapsauthenticatie hoeven gebruikers niet langer te leunen op sms voor codes. Sms is een bewezen onveilige tweede factor bij tweetrapsauthenticatie.

Bovendien zou de software gebruikers gaan waarschuwen als zij hetzelfde wachtwoord voor meerdere diensten gebruiken. Dat doet iCloud Keychain momenteel niet. Met de nieuwe functies zou de wachtwoordbeheerder van Apple meer in de buurt komen van betaalde diensten als 1Password, LastPass en Keepass.

Apple heeft niet gereageerd op het gerucht. De site 9to5Mac bracht afgelopen weken al vaker informatie naar buiten op basis van een vroege build van iOS 14. Zo moet de Apple Watch bloedzuurstof gaan meten, bevat het OS iconen van een over-ear-koptelefoon en stonden er aanwijzingen in voor een nieuwe afstandsbediening voor Apple TV.