'Apple neemt maker van astma-monitoringapplicatie Tueo Health over'

Het lijkt erop dat Apple Tueo Health heeft overgenomen, de makers van een applicatie om kinderen met astma te monitoren. De software werkt met ademhalingssensoren zodat ouders 's nachts in de gaten kunnen houden of hun kind goed blijft ademen.

Apple zelf wilde niet bevestigen dat het Tueo Health heeft overgenomen; een woordvoerder van het bedrijf wilde niet reageren nadat CNBC het nieuws bracht op basis van een niet nader genoemde bron. Van Apple is echter bekend dat zij veel, vooral kleine, overnames niet publiekelijk bekendmaken. Wel is op LinkedIn te zien dat de oprichters van de start-up inmiddels bij Apple werken; het lijkt er daarbij op dat de overname al eind vorig jaar is rondgekomen.

Tueo Health heeft als belangrijkste product een applicatie waarmee astmasymptomen zijn te monitoren bij kinderen. De applicatie kan gekoppeld worden aan commercieel verkrijgbare ademhalingssensoren waarbij ouders bijvoorbeeld 's nachts in de gaten kunnen houden of hun kind goed blijft ademen; bij veranderingen in het ademhalingspatroon geeft de app een seintje.

De overname past in Apples beleid om meer te doen met gezondheid. Zo bracht het onlangs de mogelijkheid om een hartfilmpje, ofwel ecg, te maken naar de Apple Watch. Ook heeft het met HealthKit software voor het maken van gezondheid- en fitnessapplicaties. Naar verwachting is gezondheid een van de belangrijkste onderwerpen op het WWDC-congres van Apple, dat op 3 juni begint.