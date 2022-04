Amazon toont eero 6- en eero Pro 6-meshrouters met Wi-Fi 6-ondersteuning

Amazon heeft de twee meshrouters eero 6 en eero Pro 6 aangekondigd. Het belangrijkste verschil ten opzichte van de reguliere eero-meshrouters, is dat de eero 6-routers ondersteuning hebben voor Wi-Fi 6. De Pro 6 heeft ondersteuning voor twee 5GHz-banden en een groter bereik.

Met de Wi-Fi 6-ondersteuning kunnen de meshrouters volgens Amazon snellere verbindingen leveren aan meerdere apparaten tegelijk. Beide routers moeten tegelijkertijd 75 apparaten van wifi kunnen voorzien. De routers krijgen ook ingebouwde Zigbee-smarthomehubs mee. Welke snelheden gebruikers kunnen verwachten van de routers, meldt Amazon niet. Volgens een vergelijkingspagina is een enkele eero Pro 6 geschikt voor 1Gbit/s-verbindingen, waar een eero 6-router geschikt is voor 900Mbps-verbindingen. Bij het gebruik van drie meshrouters, is de eero 6 volgens de pagina geschikt voor 500Mbps-verbindingen. De aanbevolen verbinding blijft bij drie Pro 6-routers een 1Gbit/s-verbinding.

Een eero 6-router moet een bereik geven van 139 vierkante meter. Wie twee eero 6-meshrouters en de eveneens nieuwe eero 6 mesh wifi extender koopt, mag een bereik verwachten van maximaal 289 vierkante meter. Met drie eero 6-routers en twee extenders, wordt een maximaal bereik genoemd van 465 vierkante meter. Een eero 6 Pro-router geeft een maximaal bereik van 186 m², twee eero 6 Pro-routers geeft 325 vierkante meter en drie eero 6 Pro-routers geeft maximaal 557 vierkante meter.

Beide eero 6-routers hebben 2x2 2,4GHz-antennes, de eero 6 heeft 2x2 5GHz-antennes. De eero 6 Pro heeft 2x2 antennes voor lage frequenties in de 5GHz-band en 4x4 antennes voor hoge frequenties in dezelfde band. De twee routers hebben daarnaast 4GB intern flashopslag en quadcore-processors. Bij de eero 6 heeft deze processor een kloksnelheid van 1,2 GHz, bij de Pro-variant is dit 1,4GHz. Het geheugen van de eero 6 is 512MB groot, die van de Pro is twee keer zo groot.

Beide routers hebben ondersteuning voor Bluetooth LE 5.0 en krijgen twee RJ-45-poorten mee. De eero 6 is 134,5x134,6x52,6mm groot, de Pro is 99,4x97x61,5mm groot. De meshrouters zijn backward compatible met de eerdere eero-routers en vereisen volgens Amazon een smartphone voor het installeren. Leveringen van de nieuwe routers starten later dit jaar, het is niet bekend of de routers ook naar België of Nederland komen.

One-pack Two-pack Three-pack eero 6 134 euro 241 euro* 289 euro** eero Pro 6 237 euro 414 euro 621 euro

Adviesprijzen zijn omgerekend inclusief btw. *De eero 6 two-pack is inclusief een extender. **De eero 6 three-pack is inclusief twee extenders.

Boven de eero 6-routers, onder de eero 6 Pro-routers.