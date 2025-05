Netgear Nighthawk M6 Pro 5G WiFi 6E-router kost in Nederland 1000 euro

Netgear gaat de Nighthawk M6 Pro-router in Nederland verkopen voor 1000 euro. De hotspotrouter kan verbinding maken met 5G-netwerken en ondersteunt Wi-Fi 6E. Het bedrijf bracht de router in 2022 uit in de Verenigde Staten.

De Nighthawk M6 Pro is Netgears eerste hotspotrouter die Wi-Fi 6E en de 6GHz-band ondersteunt. Daarmee zijn volgens het bedrijf wifisnelheden tot 3,6Gbit/s te halen, waarvan 2,9Gbit/s via de 5GHz- en 6GHz-banden en 700Mbit/s via de 2,4GHz-band. De router ondersteunt maximaal 32 apparaten tegelijk.

De router wordt met een 5040mAh-accu geleverd, waarmee een accuduur van dertien uur mogelijk moet zijn. De router kan met de meegeleverde USB-C-kabel worden opgeladen. Daarbij kunnen gebruikers het bereik vergroten tot 92,5 vierkante meter. Hoe groot de dekking is als alleen de accu wordt gebruikt, is niet duidelijk.

Met die USB-C-kabel kunnen gebruikers ook andere apparaten aansluiten op de router voor een internetaansluiting. De Nighthawk M6 Pro kan via de 2,5Gbit/s-ethernetpoort aangesloten worden op een modem of andere router om internet te kunnen leveren, of kan met een 5G-netwerk verbinding maken. Hiervoor is een nanosimkaartslot aanwezig. De hotspot ondersteunt maximaal een 6Gbit/s-verbinding via 5G.

Netgears hotspotrouter krijgt een Qualcomm Snapdragon SDX65-chipset en een 2,8"-lcd. De MR6450-router is nu verkrijgbaar en kost 1000 euro. Eerder bracht Netgear de router uit in de Verenigde Staten, waar deze alleen met de provider AT&T te gebruiken was. Daar kost het apparaat 460 dollar, omgerekend met btw is dit 527 euro. In Nederland is de router simlockvrij.