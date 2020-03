Wachten op het netwerk

Inleiding

Het mocht even duren; het eerste achtergrondverhaal over 5g op Tweakers dateert alweer van zes jaar geleden. Om een beeld te geven van hoe lang dat is op de telecommarkt: zes jaar voor publicatie van dat verhaal, in februari 2008, was Nokia marktleider met zijn topmodel N95, was de Apple iPhone nog niet in Nederland of België te koop en was de sdk voor Android nog niet eens beschikbaar.

Het desbetreffende artikel eindigde met de volgende alinea. "Desondanks gaan we 5g misschien pas in 2020 of later zien. Voor hetzelfde geld gaan de eerste Nederlandse 5g-netwerken pas live in 2022 of 2023. De investeringen in 4g moeten immers nog worden terugverdiend en 5g moet nog worden ontwikkeld. Toch lijkt 5g, met de huidige doelen van een veel snellere verbinding, lagere latency en veel langere accuduur, iets om naar uit te kijken. Het is echter nog maar de vraag hoeveel van die beloften de telecomsector uiteindelijk kan waarmaken."

Intussen is veel meer duidelijk. De eerste netwerken gaan nog dit jaar live, in 2020 dus. Maar een veel snellere verbinding en lagere latency zal dat in eerste instantie nog niet opleveren, en een langere accuduur lijkt er bij 5g-telefoons ook nog niet in te zitten, al zullen we dat eerst grondig moeten testen. Bij 3g en 4g gebeurde iets soortgelijks; die netwerken gingen live met relatief beperkte snelheid en capaciteit, maar later werd dat beter met meer frequenties, nieuwere standaarden en nieuwe technieken. Dat kan nu ook gebeuren. Als het dit jaar over 5g gaat, dan is dat ook geen aardverschuiving voor mobiel internet in Nederland; het gaat om 5g op de 700MHz-frequentie. Het stapelen van frequenties en in gebruik nemen van bijvoorbeeld hogere frequenties met meer bandbreedte gebeurt pas later.

Toch zul je 5g in de komende maanden al veel tegenkomen in Nederland. Niet als netwerk, maar wel bij het shoppen voor een nieuwe telefoon of nieuw abonnement. Kortom: 5g is er al in Nederland en de marketingmachine komt op gang, maar je kunt het nog altijd niet gebruiken.