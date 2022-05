Zoom gaat in september 27"-videoconferentiescherm in Nederland uitbrengen

Videoconferentiedienst Zoom gaat vanaf september een 27"-touchscreen verkopen in Nederland die geleverd wordt met Zoom-software. De dienst werkt voor het videoconferentiescherm samen met DTEN en richt zich met het product op de zakelijke markt.

De Zoom for Home DTEN ME is een aanraakgevoelig display met drie groothoekcamera's, acht microfoons en twee luidsprekers. Met de drie camera's heeft het display een horizontale fov van in totaal 160 graden. Het scherm heeft een resolutie van 1920x1080 pixels. Het display kan overweg met wifi 5 en heeft een ethernet- en een hdmi-aansluiting. De Zoom for Home DTEN ME is 62x39x10cm groot, weegt 6,5 kilogram en kan opgehangen worden met een vesa 75mm- of 100mm-bevestiging.

Met het apparaat richt Zoom zich op de zakelijke markt en op gebruikers die graag op een eenvoudige manier met de videoconferentiedienst willen werken. Daarom wordt Zoom vooraf op het display geïnstalleerd en kunnen er voor zover bekend geen applicaties van derde partijen worden gestart. Het gaat hier dus niet om een smartdisplay zoals de Google Nest Hub. Wel kunnen gebruikers het display inzetten als een tweede scherm, door de hdmi-poort.

Tegen TechCrunch zegt Zoom Rooms-baas Jeff Smith dat gebruikers het apparaat aan hun account kunnen koppelen via hun laptop of mobiele telefoon. Na het koppelen kunnen gebruikers eenvoudig een telefoongesprek of meeting starten, zo zegt Smith. Gebruikers kunnen daarnaast hun laptop- of smartphone-scherm via het display delen, door wat Smith ultrasonic pairing noemt. De laptop of smartphone produceert dan geluid tussen de 18kHz en 22kHz, waarmee het apparaat met het display wordt verbonden.

Zoom maakt de Zoom for Home-apparaten niet zelf, maar werkt hiervoor samen met DTEN. Zoom gaat volgens Smith ook met de Neat Bar en de Poly Studio X Series samenwerken om vergelijkbare producten op de markt te brengen. Tegen NU.nl zegt Zoom dat de Zoom for Home DTEN.ME in september op de Nederlandse markt zal verschijnen. Een Nederlandse prijs wordt niet genoemd, in de Verenigde Staten kost het apparaat omgerekend exclusief btw 525 euro.