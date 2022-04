Microsoft en veertig klanten zijn getroffen door SolarWinds-hack

Microsoft en zeker veertig klanten van het bedrijf zijn getroffen door de hack op SolarWinds-software Orion. Daar zouden ook Belgische bedrijven tussen zitten, al is niet bekend welke. Er zit geen relatie tussen de infectie van Microsoft en zijn klanten.

Microsoft schrijft in een blogpost dat het zeker veertig klanten heeft opgemerkt die zijn geïnfecteerd door de malware in de Orion-software van het bedrijf SolarWinds. Dat bleek eerder deze week gehackt te zijn door een geavanceerde groep van staatshackers. Die plaatsten een achterdeur in de software en infecteerden bedrijven via een update van die software. Er is nog veel onbekend over de aanval, maar Microsoft zegt dat het nu al verschillende slachtoffers heeft gevonden. Microsoft heeft die klanten op de hoogte gebracht.

Het bedrijf kwam die op het spoor doordat de malware-signatures zijn toegevoegd aan Defender. "De telemetrie wijst uit dat het gaat om klanten die Defender gebruiken en die versies van SolarWinds' Orion hebben geïnstalleerd waar de malware in zit", schrijft het bedrijf.

Tussen de veertig bedrijven zitten ook Belgische, blijkt uit een kaart die Microsoft heeft gemaakt. Welke bedrijven het zijn is niet bekend. Volgens Microsoft komt tachtig procent van de slachtoffers uit de VS, en de rest zeven andere landen waaronder België. De lijst is niet compleet; beveiligingsbedrijven zijn nog steeds de omvang van de hack aan het onderzoeken. De getroffen instellingen zijn voor een klein deel overheidsinstellingen. Bij de rest zou het gaan om it-bedrijven, denktanks, nonprofitorganisaties en overheidsaannemers.

De meeste aanvallen vinden plaats in de VS. Uit de eerste indrukken lijkt het erop dat de aanval werd uitgevoerd door Russische staatshackers die vooral aan spionage op overheidsinstellingen willen doen. De lijst van slachtoffers groeit; maandag bleken de ministeries van Financiën en Handel te zijn getroffen, maar nu blijkt ook het departement van het ministerie van Energie te zijn getroffen dat toezicht houdt op het nucleaire arsenaal van de VS. De hackers zouden bij verschillende afdelingen zijn binnengedrongen, schrijft Politico.

Microsoft is zelf ook een van de slachtoffers. Het bedrijf bevestigt dat in een update aan de blogpost, nadat Reuters daar eerder over berichtte. "Ook wij hebben malafide SolarWinds-binaries in onze omgevingen gevonden. Die hebben we geïsoleerd en verwijderd. We zien geen bewijs dat er toegang is geweest tot productie-omgevingen of klantdata. Ook toont ons onderzoek aan dat er geen tekenen zijn dat onze systemen zijn gebruikt om anderen aan te vallen."