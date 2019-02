'Nederlandse isp's moeten e-mails na overstap tot een jaar blijven doorsturen'

Nederlandse providers moeten tot een jaar na de overstap van een klant e-mails van die persoon blijven doorsturen of toegang tot de mailbox blijven geven. Dat stelt brancheorganisatie NLConnect. Een verplichte overstapdienst vind de organisatie overbodig en duur.

Dat klanten toegang tot hun e-mail verliezen als ze van provider wisselen is een drempel om over te stappen. Dat schrijft NLConnect in een reactie op de plannen van het ministerie van Economische Zaken om de Telecommunicatiewet aan te passen. De wijzigingen die de overheid onder de noemer 'Wetsvoorstel overstappen telecom' heeft opgesteld moeten overstapdrempels verlagen. Onder andere betere informatie over de overstapprocedure, het blijven leveren van diensten tot het moment van overstappen en een verplichte overstapdienst moeten hier voor zorgen.

Een regeling voor het forwarden van e-mails ontbreekt echter, constateert NLConnect. "In onze ogen moet e-mail forwarding voor klanten net zo vanzelfsprekend worden als nummerportabiliteit", stelt de brancheorganisatie voor de breedbandmarkt; deze heeft 65 leden waaronder diverse relatief kleinere glasvezelaanbieders en Tele2. De twee grote aanbieders Ziggo en KPN zijn niet aangesloten bij NLConnect en volgens de organisatie 'domineren deze twee grote spelers de markt' en 'leven ze zelfregulering onvoldoende na'.

Volgens NLConnect was er 'één grote aanbieder' die weigerde een volgens zelfregulering gemaakte afspraak na te komen, waarbij het ging om gedurende een maand e-mails te forwarden of toegang tot de mailbox te verschaffen. Overleg om die maand te verlengen naar een langere termijn is vastgelopen. De drempel die het dreigend verlies van e-mail vormt, staat volgens de organisatie de groei van bijvoorbeeld glasvezel in Nederland in de weg.

De branchevertegenwoordiger wijst naar België, waar al sinds 2011 in de wet staat dat providers tot anderhalf jaar na een overstap e-mails blijven doorsturen. Daarnaast wil NLConnect dat aanbieders de verplichting krijgen om een e-mail only-dienst aan te bieden, zodat consumenten tegen betaling hun mailadres kunnen behouden. Verder wil de organisatie dat bij het voorgestelde verbod op ‘misbruiken van het overstapproces' verduidelijkt wordt dat ook kortingsacties gericht op mensen die hebben aangegeven over te willen stappen niet mogen. Ook dit zou glasvezelprojecten namelijk frustreren.

Overigens is NLConnect niet met alle voorgestelde maatregelen blij. Het voorstel dat de ontvangende internetaanbieder verplicht een overstapservice moet aanbieden noemt de brancheorganisatie 'te duur en overbodig'. "Elke ontvangende provider heeft ook zonder deze wettelijke verplichting immers reeds de prikkel om nieuwe klanten te werven, waarbij het aanbieden van een overstapservice instrumenteel kan zijn", stelt NLConnect.