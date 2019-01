Versie 11.2.1 is uitgekomen van MailStore Home. Met dit programma, dat gratis is voor thuisgebruik, kan een back-up worden gemaakt van alle e-mails. Ondersteuning is aanwezig voor pop3- en imap-accounts, de Microsoft-programma's Outlook Express tot en met Outlook 2016, Mozilla Thunderbird, accounts op Exchange, Kerio Connect en MDaemon, onlineaccounts zoals Gmail en mailbox-bestanden, die bijvoorbeeld door Eudora worden gebruikt. In deze uitgave zijn de volgende verbeteringen aangebracht:

Fixed MailStore Home unusable after backup of password protected archive until it is restarted.

Archiving from Microsoft Exchange or Microsoft Office365 may fail under certain circumstances in hybrid environments or migration scenarios.

Very large recovery records lead to continuous auto compacting of recovery record files.

Bump copyright to 2019.