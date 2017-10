Steeds meer Amerikaanse tieners verkiezen Snapchat boven Instagram en Facebook

Steeds meer Amerikaanse tieners zeggen dat Snapchat hun favoriete sociale medium is, terwijl het aantal liefhebbers van Instagram, Facebook en Twitter juist iets kleiner is geworden. De informatie komt uit een vragenronde op scholen.

Ongeveer 47 procent van de respondenten zegt dat Snapchat het sociale medium van hun keuze is, terwijl 24 procent kiest voor Instagram. Facebook heeft de derde plek gepakt met 9 procent, terwijl Twitter de dalende lijn doorzet en uitkomt op 7 procent.

Het aantal respondenten dat 'Snapchat' antwoordt op de vraag wat hun favoriete sociale medium is, is in het halfjaarlijkse onderzoek de afgelopen jaren meer dan verviervoudigd. In dezelfde tijd liep het enthousiasme voor vooral Twitter en Facebook terug.

Onderzoeksbureau PiperJaffray ondervroeg 6100 tieners in 44 Amerikaanse staten voor het onderzoek. Het gemiddelde inkomen van het huishouden van deze kinderen ligt iets boven het gemiddelde in de Verenigde Staten.