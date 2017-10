Eerste beelden WhatsApp Business komen naar buiten

Er zijn beelden verschenen van Whatsapp Business, de zakelijke versie van de communicatiedienst. Die moet in de nabije toekomst gebruikt worden zodat bedrijven ook WhatsApp kunnen gebruiken en klanten kunnen bedienen. Met de Business-versie hebben bedrijven onder andere statistieken en profielen.

De beelden zijn afkomstig van iemand die toegang heeft gekregen tot het besloten testprogramma voor WhatsApp Business, en zijn gedeeld door Android Police. Overigens meldt de site ook dat er inmiddels een apk-installatiebestand is verschenen, waardoor de software is te installeren. Er kan echter alleen gebruik van gemaakt worden met een account dat toegang heeft tot Business.

Op de afbeeldingen is de functionaliteit van de zakelijke versie van de chatdienst goed te zien. Bedrijven kunnen een profiel aanmaken met informatie over hun bedrijf, en kunnen onder meer statistieken inzien over verstuurde en ontvangen berichten. Verder is het mogelijk om 'out of office'-berichten in te stellen als er geen werknemers actief zijn op WhatsApp, en er is ondersteuning voor vaste telefoonlijnen. De zakelijke versie van WhatsApp ziet er hetzelfde uit als de consumentenversie, en beide kunnen naast elkaar geïnstalleerd worden.

De zakelijke versie van WhatsApp kwam vorige maand aan het licht, toen KLM meldde actief te worden op WhatsApp en daar onder meer vragen beantwoorden van klanten en instapkaarten uitdelen. WhatsApp liet toen desgevraagd weten achter de schermen te werken aan een zakelijke versie van WhatsApp.

Bedrijven kunnen zich opgeven om mee te doen aan de test. Hoe lang de test nog gaat duren is niet bekend, maar wel heeft WhatsApp laten weten dat de software gratis wordt voor kleine bedrijven, terwijl grotere bedrijven moeten betalen. Over de kosten is echter nog niets duidelijk.