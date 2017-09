Onderzoeker waarschuwt voor toegang tot macOS-keychain door bepaalde apps

Beveiligingsonderzoeker Patrick Wardle, die zich voornamelijk bezighoudt met de beveiliging van macOS, heeft een kwetsbaarheid ontdekt waarmee een unsigned app toegang kan krijgen tot de inhoud van de keychain. Er zit geen patch in de recente High Sierra-release.

In een e-mail aan Tweakers legt Wardle desgevraagd uit dat het lek een aanvaller toegang kan verschaffen tot onder meer plaintext wachtwoorden en privésleutels, bijvoorbeeld via malware. Het lek zou makkelijk te gebruiken zijn doordat er een redelijk stabiele exploit voor te maken is, voegt hij daaraan toe. Apple reageerde tegenover ZDNet op de ontdekking en zegt dat de macOS-beveiliging Gatekeeper in dit geval zou waarschuwen dat de app niet ondertekend is en dat er daarom eerst toestemming moet worden gegeven om deze uit te voeren.

Volgens Wardle zijn ook andere macOS-versies dan High Sierra getroffen, maar meldt hij niet precies welke. Apple zei in zijn reactie niets over het tijdstip voor een patch. In de e-mail schrijft Wardle verder: "Als een gepassioneerd mac-gebruiker word ik steeds opnieuw teleurgesteld in de beveiliging van macOS. Dat bedoel ik niet als aanval op iemand bij Apple, maar elke keer dat ik het OS onderzoek komt er wel iets aan het licht."

De onderzoeker publiceerde een korte video, waarin hij een exploit voor de kwetsbaarheid demonstreert. In het verleden vond beveiligingsbedrijf ESET al eens malware die zich op de keychain richtte, destijds nog voor OS X. De malware draagt de naam Keydnap en fungeert bovendien als backdoor.