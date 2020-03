Google introduceert Camera Go-app voor smartphones met minder krachtige hardware

Google heeft de Camera Go-app toegevoegd aan zijn collectie van apps voor de Go-editie van Android. De app moet goede fotokwaliteit bieden op smartphones met minder dan gemiddelde hardwarespecificaties. Er zijn inmiddels meer dan honderd miljoen Android Go-apparaten actief.

De Camera Go-app is volgens Google 'diep geïntegreerd in de cameramodule van de telefoon en is niet alleen een fotofilter'. Het gaat om een lichtgewicht app met een eenvoudige interface die kwalitatief goede foto's zou maken 'zonder dat gebruikers zich zorgen hoeven te maken over snelheid of opslag'.

Onder andere is er een portretmodus. Daarnaast geeft de app aan hoeveel foto's en videotijd de gebruiker nog resteert en bij het bereiken van de limiet helpt de app bij het vrijmaken van opslag. De eerste smartphone die de app kan draaien is de Nokia 1.3 die HMD donderdag aankondigde. Deze verschijnt in april voor 99 euro.

Camera Go verschijnt in aanvulling op bestaande lichtgewicht apps van Google voor de Go-editie van Android, zoals Go Gallery, die de galerij van foto's op een apparaat toont. Googe maakte tegelijk met de aankondiging bekend dat er inmiddels honderd miljoen smartphones met Android Go actief zijn.