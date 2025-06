Nintendo brengt rolstoelbasketbalgame Drag X Drive op 14 augustus uit

Nintendo brengt Drag X Drive op 14 augustus uit. De rolstoelbasketbalgame komt enkel beschikbaar voor de Switch 2 en kost 20 euro.

Nintendo maakt de releasedatum van Drag X Drive bekend in een korte video. Ook is het nu mogelijk om de game te pre-orderen. Daaruit blijkt dat de game in de Nintendo eShop 20 euro gaat kosten. Er wordt geen fysieke versie uitgebracht.

De consolefabrikant kondigde Drag X Drive in april aan in de Nintendo Switch 2 Direct. In de game moeten spelers in teams van drie zoveel mogelijk punten zien te scoren door de bal in de basket te gooien. Daarbij zitten ze in een rolstoel, die ze met de muisbesturing van de nieuwe Joy-Con-controllers kunnen bedienen. Tweakers kon de game al even uitproberen en heeft er een korte preview over geschreven.