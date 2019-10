China neemt wet aan om ontwikkeling cryptografie te bevorderen

De Chinese overheid heeft een wet aangenomen die het gebruik en ontwikkeling van cryptografie reguleert. De wet wordt 1 januari 2020 van kracht. De wet maakt onderscheid tussen geheime overheidscryptografie en commerciële cryptografie.

De wet is nodig om het gebruik en het beheer van cryptografie te reguleren, de ontwikkeling ervan te bevorderen en de veiligheid van cyberspace en informatie te garanderen, aldus de Chinese overheid volgens staatspersbureau Xinhua. De wet maakt onderscheid tussen core, algemene en commerciële cryptografie.

De core en algemene cryptografie zijn bedoeld voor overheidsgebruik en worden streng gereguleerd door de autoriteiten. De wet beschrijft onder andere dat overheidscommunicatie en opslag van gevoelige staatsgegevens versleuteld dient te gebeuren. Ook beschrijven de regels het toezicht, het beheer en de maatregelen bij beveiligingsproblemen. Verder benadrukt de wet dat cryptografische autoriteiten moeten controleren dat personeel zich aan de wet houdt en discipline betracht.

Commerciële cryptografie is voor de beveiliging van informatie, anders dan staatsgeheimen. Deze versleuteling is voor burgers en bedrijven. De Chinese overheid moedigt de ontwikkeling ervan aan, zolang het onderzoek, de productie, de verkoop en import en export maar niet de staatsveiligheid, het publieke belang of andere rechten van burgers schade toebrengt.

De wet beschrijft ook waarborgen wat betreft 'de authenticatie' van commerciële cryptografie. Niet duidelijk is of de overheid het inbouwen van backdoors of andere zwakheden eist. In het algemeen moedigt de staat het onderzoek en het gebruik van wetenschap en technologie voor cryptografie aan en claimt de overheid intellectueel eigendom op dit gebied te beschermen.