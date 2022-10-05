Kritiek op bandbreedtemodel energie

Eind september heeft Tweakers een uitgebreid artikel gepubliceerd over het voornemen van netbeheerders om een bandbreedtemodel in te voeren. Na de publicatie vernamen we dat er eind vorig jaar een expertgroep, bestaande uit verschillende marktpartijen, is opgericht om feedback te geven op de plannen van de netbeheerders. Twee plannen lichten we uit in dit vervolgartikel: het poolen van bandbreedte en een dynamisch bandbreedtemodel.

Dit jaar lijkt het go/no-go-moment te zijn voor het bandbreedtemodel, of bbm. De netbeheerders moeten beslissen of ze het voorstel indienen, waarna de ACM het gaat beoordelen. Dat lijkt ook wel noodzakelijk als het per 2025 moet worden ingevoerd, samen met de nieuwe Energiewet. Uitstel betekent dat de kosten oplopen en een, volgens eigen zeggen, 'oneerlijk systeem' in stand wordt gehouden. Daarbij wordt gedoeld op huishoudens met een 1x25A- tot en met 3x25A-aansluiting, die grofweg hetzelfde jaarlijkse netwerktarief betalen, terwijl de belasting van het net sterk uiteenloopt.

Bandbreedtemodel

Simpel gezegd komt het bandbreedtemodel neer op een soort maandelijkse databundel, maar dan op basis van een maximaal vermogen, in kW. De exacte bundels zijn nog niet bekend, maar denk bijvoorbeeld aan 5, 10 en 17kW. Momenteel mag een huishouden met een gangbare 3x25A-aansluiting 17kW bandbreedte gebruiken, maar het net is er niet klaar voor als iedereen dat gaat doen. In veel wijken zijn de kabels ontworpen voor gemiddeld 1,6kW per huishouden, bedacht in een tijd waarin het verbranden van fossiele brandstoffen nog de norm was en waarbij verduurzaming en elektrificatie nog niet aan de orde waren.

Belangrijk: de bandbreedte werkt twee kanten op. Huishoudens die het net zwaarder belasten dan gemiddeld zullen waarschijnlijk meer gaan betalen, of moeten hun gedrag of situatie aanpassen. Dat geldt dus niet alleen voor de afnemers van elektriciteit, zoals huishoudens met een warmtepomp en een EV, maar ook voor bezitters van zonnepanelen. Het terugleveren van stroom is immers ook een vorm van netbelasting.

Een bandbreedtemodel moet consumenten bewuster maken van hun elektriciteitsgebruik Net als met dynamische elektriciteitsprijzen moet een bandbreedtemodel consumenten bewuster maken van hun elektriciteitsgebruik. Die gedachte lijkt niet verkeerd; dankzij de salderingsregelering maakt het nu niet uit of je je eigen zonnestroom consumeert of deze teruglevert en 's avonds alsnog het net 'leegtrekt'. Dynamische prijzen bewerkstelligen het tegenovergestelde. Als er veel zonne- en windenergie is, kun je goedkoop je warmtepomp, wasmachine en vaatwasser aan het werk zetten en je auto opladen. Als de vraag hoog is, zijn de prijzen dat ook, waardoor je die momenten gaat vermijden, mits dat mogelijk is.

Nadelen voor bezitters van zonnepanelen, EV's en warmtepompen

Expertgroep Eind 2021 werd een expertteam van diverse marktpartijen en organisaties opgericht, met als bedoeling om met de netbeheerders mee te denken en hen advies te geven. In december 2021 presenteerden zij een document met aanbevelingen, maar van een discussie met de netbeheerders is het niet meer gekomen. Het discussiedocument met aanbevelingen is in het bezit van Tweakers.

Zoals beschreven in het uitgebreide achtergrondartikel heeft het bandbreedtemodel zoals dat nu op tafel ligt, ook serieuze nadelen. Een ervan is dat het juist huishoudens die flinke stappen hebben gezet op het gebied van verduurzaming door elektrificatie, min of meer straft. Denk aan zonnepanelen, warmtepompen en elektrische auto's. Net nu driefaseladers in EV's de norm zijn geworden, is het straks waarschijnlijk voordeliger om niet met 11kW te laden, maar met bijvoorbeeld 5 of 7kW. Zelfs voor huishoudens die het dak helemaal vol hebben gelegd met zonnepanelen, kunnen er negatieve gevolgen zijn. In de zomermaanden zou je boven je bundel kunnen uitkomen wat het aantal opgewekte kW's betreft. Voor dat 'bovenbundel'-gebruik betaal je een bepaald bedrag per kWh; gedacht wordt aan 50 cent. Dit wordt op kwartierbasis vastgelegd; een tijdelijke hoge piek van enkele minuten telt dus niet mee, maar een langdurige wel. Diverse partijen waarschuwen dat de huidige opzet voor het bandbreedtemodel de congestieproblemen niet voorkomt en mogelijk zelfs een negatieve impact heeft op de energietransitie.

Feedback

De conclusie van de expertgroep is dat het bandbreedtemodel een stap in de goede richting is, maar nog verbetering nodig heeft om echt effectief te zijn. Twee zaken worden als positief aangeduid. Zo wordt de kostenverdeling binnen het kleinverbruikers-segment, of KV, beter afgestemd op ‘betalen naar gebruik’ en wordt afgestapt van een vergoeding op basis van een fysieke zekering. Hiervoor in de plaats komt een contract. Dit ziet de groep als een belangrijke stap, omdat een contract voor de toekomst veel meer flexibiliteit biedt voor nieuwe contractvormen.

Als verbeterpunt stelt de expertgroep dat het een gemiste kans is dat het bandbreedtemodel uitgaat van een constante bandbreedte over de tijd. De groep denkt dat dit schade toebrengt aan de energietransitie en aan de partijen en economische ontwikkelingen die inspelen op een grilliger aanbod van energie door duurzame bronnen. "Het adagium van een nieuwe netbeheerdersprikkel zou moeten zijn: het verbruik moet beperkt worden wanneer dat nodig is en ruimte geven wanneer dat kan. In zijn huidige vorm bereikt het bandbreedtemodel slechts het eerste punt".

Zoals eerder benoemd wordt het bandbreedtemodel in de huidige vorm een uitdaging voor elektrische rijders die thuis kunnen laden. Zullen zij het laadvermogen terugschroeven, van bijvoorbeeld 11kW naar 5kW, om binnen een bundel te blijven of gewoon een hogere prijs voor de extra bandbreedte betalen? Het is nog onduidelijk wat dat gaat opleveren; het bandbreedtemodel biedt geen garantie dat dit daadwerkelijk tot gedragsverandering en het gewenste effect leidt. Als elektrische rijders morrend betalen, maar gewoon dezelfde vermogens als nu gebruiken, blijft er nog steeds sprake van dezelfde lokale congestieproblematiek.

Poolen van aansluitingen

Een van de verbeteringen die worden aangedragen, is het poolen van aansluitingen tot een geaggregeerd geheel. Dat staat voor het bij elkaar optellen van individuele (bandbreedten van) aansluitingen, wat leidt tot een efficiënter gebruik van het net, zowel bij een constante als bij een dynamische bandbreedte. De netbeheerders zelf mogen dit niet faciliteren, maar derden zouden dit wel kunnen aanbieden. Denk bijvoorbeeld aan een virtueel laadplein waarop verschillende netaansluitingen worden gebundeld. Er is dan geen 16 ampère per laadpaal nodig, omdat ze nooit allemaal tegelijk laden.

Hoe groter een zekering, hoe efficiënter verbruik kan plaatsvinden. Dit blijkt uit de ervaringen met slim laden waarbij verschillende auto’s op één bepaalde zekeringswaarde geladen kunnen worden. In de tabel hieronder is te zien dat hoe groter de aansluiting voor een laadplein is, hoe lager het gemiddelde vermogen is dat een auto nodig heeft om te laden. Als meer auto’s als één groep worden behandeld, kan er immers een veel slimmere verdeling worden gemaakt over de laadvermogens van elke auto. Ook is de kans op ‘pech’, namelijk dat iedereen tegelijk haast heeft en snel weg moet, verwaarloosbaar klein bij grotere aantallen auto’s. Trek je de parallel naar woonwijken, dan is het helemaal niet erg als één persoon in een wijk zijn auto snel oplaadt, zelfs niet tijdens de avondpiek, zolang de buren niet op exact hetzelfde moment op vol vermogen laden. Door de ruimte te scheppen om verschillende bandbreedten, al dan niet dynamisch, bij elkaar op te tellen, ontstaat deze mogelijkheid. Doordat momenteel alle beschikbare netcapaciteit in kleine stukjes over verschillende aansluitingen in een wijk verdeeld is, gaat de mogelijkheid potentieel verloren.

Een voorbeeldtabel gebaseerd op praktijkervaring

Het ligt in de lijn der verwachting dat commerciële partijen afnemers gaan faciliteren om gebruik te maken van het poolen van bandbreedten. Dit kan een positief effect hebben voor een netbeheerder, omdat de partij die in een wijk de meeste afnemers in een pool kan verzamelen, de beste service kan leveren. Dit soort partijen zijn vervolgens goede samenwerkingspartners voor netbeheerders voor verdere flexibilisering van het net.

Dynamische bandbreedte

De partijen in de expertgroep pleiten verder voor een dynamischer bandbreedtemodel. Dat werkt min of meer als dynamische energieprijzen, waarbij de kosten afhankelijk zijn van de vraag naar en het aanbod van energie. Als er veel stroom opgewekt wordt door zonnepanelen en windmolens, is de prijs laag of zelfs negatief, en als de vraag groter is dan het aanbod, is de prijs hoog. Iets dergelijks zou ook toegepast kunnen worden op het bandbreedtemodel. Als de netbelasting lager is, kan de bandbreedte ruimer zijn en vice versa. De exacte vorm van de bandbreedte is afhankelijk van de lokale omstandigheden en dit vereist enige mate van inzicht in die lokale omstandigheden, waarvoor bijvoorbeeld meters kunnen worden geplaatst. Vervolgens kan een model getraind en onderhouden worden dat de netbelasting voorspelt op basis van verschillende input, zoals data van slimme meters, weerprofielen en laadpalen. Een fictief voorbeeld van een dergelijk dynamisch model staat hieronder.

Voorbeeld van dynamische bandbreedte

In de huidige opzet is er beperkte flexibiliteit om gebruik te maken van overtollige duurzame stroom. Als er 's nachts een groot aanbod van duurzame energie is, zou het zou kunnen zijn dat duurzame opwek afgeschaald moeten worden, omdat een inflexibel bandbreedtemodel het financieel onaantrekkelijk maakt om deze duurzame energie te benutten. Dat terwijl er op dat soort momenten juist veel ruimte is in het distributienetwerk.

Reactie Netbeheer Nederland

Freek Akkermans van Netbeheer Nederland reageert tegenover Tweakers dat hij het feedbackdocument kent. "We hebben in een eerder stadium verschillende mogelijkheden bekeken, waaronder dynamische time-of-use-varianten. Zelfs locatieafhankelijke factoren zijn aan bod gekomen. Dit hebben we gedaan met veel verschillende stakeholders. Ook de afzenders van de gedeelde presentatie waren hier onderdeel van en deden mee in de discussie."

'Het bbm+ bleek het geschiktst, vooral vanwege de eenvoud en begrijpelijkheid' Toch lijken de netbeheerders te kiezen voor het bestaande model, zonder aanpassingen. "Uit de brede stakeholdergroep bleek juist het bbm+ het geschiktst, vooral vanwege de eenvoud en begrijpelijkheid. Dynamische varianten zijn voor de gemiddelde consument te ingewikkeld en maken het moeilijk om uiteindelijk de eindrekening te herleiden, wat een belangrijke doorslaggevende factor geweest is. Vandaar dat het bbm+ werd beschouwd als het geschiktste alternatief en bovendien als een goed startpunt vanwaaruit in de toekomst overige factoren verkend kunnen worden, zoals het moment van afname/productie of afname-/productielocatie. Het voordeel is namelijk ook dat dit tariefmodel eenvoudig hiermee gecombineerd of uitgebreid kan worden."

Akkermans stelt dat een dynamische variant puur technisch gezien inderdaad een meer geoptimaliseerde keuze is. "Het korte antwoord is echter dat er vanuit het brede stakeholderveld een sterke behoefte aan overzichtelijkheid heerst en er daarom, samen met deze stakeholders, gekozen is voor een eenvoudigere, overzichtelijke en doelmatige variant, het bbm+."

Tot slot

We staan aan de vooravond van een hoop veranderingen. Vanaf 2025 wordt de salderingsregeling afgebouwd. Nu kun je nog 100 procent van de opbrengst van je panelen wegstrepen tegen je verbruik, maar vanaf dat jaar wordt dat in één klap 64 procent. In 2030 is dat nog slechts 28 en vanaf 2031 0 procent. Vanaf dat moment geldt een terugleververgoeding voor alle zonnestroom en word je gestimuleerd om zoveel mogelijk je zelf opgewekte stroom te consumeren. Tegelijk zullen dynamische prijzen dan meer de norm zijn: een lage elektriciteitsprijs als er veel (overtollige) stroom is en een hoge als het aanbod schaars is en de vraag hoog. Daar bovenop komt, zoals het nu lijkt, medio 2025 het bandbreedtemodel. Daarbij wordt niet alleen het verbruik, maar ook het maximale vermogen relevant.

In België gaat dat al vanaf 2023 in, nadat het meer dan eens is uitgesteld. Op de huidige Nederlandse implementatie is kritiek vanuit diverse hoeken, zoals in dit artikel te lezen is. Er wordt gepleit voor pooling, waarbij verschillende huisaansluitingen worden gecombineerd tot een geaggregeerd geheel. Daarnaast wordt gepleit voor een dynamischer bandbreedtemodel, waarbij het op bepaalde momenten gunstiger of juist ongunstiger is om veel bandbreedte te gebruiken. Op rustige momenten, als er veel ruimte is in het distributienetwerk, zou op die manier meer duurzame energie benut kunnen worden, terwijl die bij een rigide bandbreedtemodel verloren dreigt te gaan of geschakeld moet worden. De netbeheerders vinden dit weliswaar technisch gezien een betere optimalisatie, maar vrezen dat dit het bandbreedtemodel voor consumenten onnodig ingewikkeld maakt. Nadat de netbeheerders het bbm+ formeel hebben ingediend, is het aan de ACM over daarover te oordelen.

Foto: Jorg Greuel / Getty Images