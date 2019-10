De Lijn wil in 2021 starten met zelfrijdende bussen in vier Vlaamse steden

Het Vlaamse vervoersbedrijf De Lijn wil in 2021 in vier grote steden een proefproject starten met zelfrijdende bussen. Het gaat om Antwerpen, Mechelen, Leuven en Genk. Het bedrijf selecteerde vijf mogelijke leveranciers, waaronder het Nederlandse 2GetThere.

De andere geselecteerde fabrikanten zijn Scania Belgium, het Frans-Belgische Navya-VSE, Local Motors uit de VS en het Frans-Belgische Easymile-Systra. De constructeurs hebben vier maanden de tijd gekregen om een voorstel in te dienen. Vervolgens gaat vervoerder De Lijn onderhandelen over de offertes en zal er een fabrikant gekozen worden.

Het pilotproject moet van start gaan in 2021. De geselecteerde constructeur moet dan eerst aantonen dat zijn autonome shuttle daadwerkelijk veilig kan rijden in gemend verkeer, dus met andere gemotoriseerde voertuigen, fietsers en voetgangers. Op basis van de resultaten van deze testfase zal De Lijn beoordelen of de zelfrijdende bus daadwerkelijk geschikt is om personen mee te vervoeren.

De Nederlandse fabrikant 2GetThere, een van de vijf gegadigden, bouwde voor De Lijn eerder al de autonome shuttle voor het pilotproject op Brussels Airport in Zaventem. Deze bus, die in mei van dit jaar zonder chauffeur een aantal testritten maakte, is nog steeds in ontwikkeling en vervoert daarom nog geen passagiers. Het is de bedoeling dat er in 2021 wel reizigers in de shuttle kunnen stappen.

De definitie van een zelfrijdende bus volgens De Lijn is 'een traag rijdend voertuig dat een vast traject met verlaagde verkeerscomplexiteit volgt'. Het voertuig stuurt, remt en versnelt zelfstandig, zonder menselijke bestuurder. Wel houdt een centrale verkeerskamer de autonome shuttle voortdurend in de gaten zodat er, wanneer nodig, kan worden ingegrepen.